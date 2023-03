La especie humana, junto con su ganado y animales domésticos, eclipsa el peso combinado de todos los mamíferos salvajes del planeta: domina la distribución de materia orgánica entre los animales más complejos de la Tierra.

La biomasa humana supera la de todos los mamíferos terrestres salvajes en casi 20 veces, y la de todos los mamíferos marinos en 10 veces, según revela un balance mundial de biomasa de mamíferos.

Este balance arroja una nueva perspectiva sobre el impacto cada vez mayor de la humanidad en nuestro planeta, visto en la proporción entre humanos y mamíferos domesticados y mamíferos salvajes.

Según este balance, realizado por investigadores del Instituto Weizmann de Ciencias en Israel, la biomasa de fauna terrestre es de 22 millones de toneladas.

Los mamíferos marinos representan 39 millones de toneladas, Pero, con mucho, la mayor biomasa está en nuestra especie, su ganado y animales domésticos.

Primer inventario de mamíferos

Para llegar a estas conclusiones, el equipo de investigadores, dirigido por Lior Greenspoon, elaboró el primer inventario de todos los mamíferos salvajes de nuestro planeta.

Para ello, utilizaron datos de casi 400 especies de mamíferos de las que se dispone de información detallada sobre su abundancia y biomasa.

Los censos recopilados arrojaron datos sobre aproximadamente la mitad de la biomasa mundial de mamíferos.

Usando un algoritmo, determinaron la biomasa de las 4.800 especies de mamíferos terrestres restantes en función del peso corporal y la distribución estimada.

Para ese cálculo utilizaron un modelo computacional de aprendizaje automático que incorpora múltiples parámetros, incluido el peso corporal de los individuos, la distribución del área, la nutrición y la clasificación zoológica.

Sobrepeso humano

El resultado de este análisis revela que todas las especies de mamíferos salvajes terrestres juntos pesan alrededor de 22 millones de toneladas. Su biomasa es, por lo tanto, muy inferior a la de los humanos, su ganado y animales domésticos.

Los humanos superamos en número a los mamíferos salvajes por un factor de casi 20, con alrededor de 390 millones de toneladas de biomasa.

Con un total de 20 millones de toneladas, solo nuestros perros domésticos tienen casi la misma biomasa que todas las especies de mamíferos salvajes juntas.

Con 40 millones de toneladas, los cerdos que tenemos pesan casi el doble de lo que calcularon investigaciones previas.

30 veces más biomasa

En total, la biomasa de todo el ganado y los animales domésticos es de 630 millones de toneladas, es decir, casi 30 veces la cantidad de mamíferos terrestres salvajes. Eso significa que el peso de toda la tierra salvaje de mamíferos es menos del 10 por ciento del peso combinado de toda la humanidad.

Este estudio también determinó que el 40 por ciento de la biomasa de mamíferos terrestres salvajes se concentra en solo diez especies.

Eso significa que los roedores, murciélagos y otros grupos de animales, que están muy por delante en términos de número de especies e individuos, solo constituyen una pequeña proporción de la biomasa total.

La situación es similar en el océano: unas pocas especies grandes también constituyen la mayor parte de la biomasa de los mamíferos marinos. Del total de 39 millones de toneladas de biomasa de todos los mamíferos marinos, 23 millones de toneladas, alrededor del 60 por ciento, corresponden a ballenas.

Sobredimensión humana

Según los investigadores, estos resultados, en su conjunto, revelan cuánto los humanos, su ganado y animales domésticos, dominan la distribución de biomasa entre los mamíferos del planeta, ya sean terrestres o acuáticos.

El nuevo informe muestra que la biomasa de los mamíferos salvajes en tierra y en el mar es eclipsada por el peso combinado del ganado vacuno, porcino, ovino y otros mamíferos domésticos.

Revela, por último, hasta qué punto nuestro mundo natural, junto con sus animales más icónicos, se está desvaneciendo bajo el creciente impacto de nuestra especie sobre el planeta y sus ecosistemas.

Referencia

The global biomass of wild mammals. Lior Greenspoon et al. PNAS, February 27, 2023, 120 (10) e2204892120. DOI:https://doi.org/10.1073/pnas.22048921