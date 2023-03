Un nuevo estudio ha elaborado el primer modelo geológico dinámico, mediante una simulación por ordenador, de los últimos 100 millones de años de la Tierra. Con un detalle sin precedentes, revela cómo la superficie de nuestro planeta ha cambiado con el tiempo y cómo eso ha afectado la forma en que los sedimentos se mueven y se asientan.

Un equipo internacional de científicos liderado por la Universidad de Sydney, en Australia, y que contó con la colaboración de especialistas franceses del Centro Nacional para la Investigación Científica (CNRS, según las siglas en francés), la Universidad ENS de París, la Universidad de Grenoble y la Universidad de Lyon, ha elaborado el modelo geológico más detallado de los últimos 100 millones de años de la Tierra, en el cual pueden apreciarse los cambios a lo largo del tiempo en la superficie terrestre.

La “piel” de nuestro planeta y su importancia

De acuerdo a un artículo publicado en The Conversation por el autor principal del nuevo estudio, Tristan Salles, la superficie de la Tierra es la "piel viva" de nuestro planeta: integra los sistemas físicos, químicos y biológicos. Con el transcurrir del tiempo geológico, los paisajes cambian a medida que evoluciona esta superficie, regulando el ciclo del carbono y la circulación de nutrientes, mientras los ríos transportan sedimentos a los océanos.

La investigación, publicada recientemente en la revista Science, aprovecha un modelo de evolución del paisaje a escala global que asimila la reconstrucción de las características de la superficie terrestre, el clima y el paisaje de la Tierra en todas sus aristas, específicamente durante los últimos 100 millones de años. Este modelo proporciona cuantificaciones continuas de métricas críticas para la comprensión del sistema integral de la Tierra, desde la descripción de los fenómenos que modifican la superficie terrestre en términos globales hasta el flujo de sedimentos desde los ríos hacia los océanos.

La simulación por ordenador es una herramienta clave para analizar el pasado del planeta, porque permite identificar inconsistencias en interpretaciones previas del registro geológico, el cual se conserva en estratos sedimentarios. El modelo se divide en marcos de un millón de años, integrando la tectónica de placas y las fuerzas climáticas con procesos superficiales como terremotos, meteorización y cambios en los ríos, entre otros aspectos.

Video: la investigación ha conseguido crear un modelo continuo de la interacción entre las cuencas de los ríos, la erosión a escala global y la deposición de sedimentos en alta resolución durante los últimos 100 millones de años de la Tierra. Crédito: The Conversation / YouTube.

Una visión integradora, continua y detallada

Los modelos anteriores de la geomorfología de la Tierra, en el mismo plazo de 100 millones de años tomado por el nuevo estudio, han sido irregulares e inconstantes. Por primera vez se presenta un modelo continuo y detallado de la evolución del paisaje de la Tierra, con potencial para comprender el desarrollo climático y biológico a largo plazo. Esto permitirá disponer de una herramienta para evaluar y analizar posibles escenarios a futuro.

"Para predecir el futuro debemos comprender el pasado, pero nuestros modelos geológicos solo han proporcionado una comprensión fragmentada de cómo se formaron las características físicas recientes de nuestro planeta”, indicó en una nota de prensa el Dr. Tristan Salles, investigador principal y especialista de la Facultad de Geociencias de la Universidad de Sydney.

El científico destacó que si se busca un modelo continuo de la interacción entre las cuencas de los ríos, la erosión a escala global y la deposición de sedimentos en alta resolución durante los últimos 100 millones de años es imposible encontrarlo hasta hoy. De esta manera, resaltó que el nuevo estudio “aporta una herramienta para ayudarnos a investigar el pasado, pero al mismo tiempo ayudará a los científicos a comprender y predecir el futuro".

Referencia

Hundred million years of landscape dynamics from catchment to global scale. Tristan Salles et al. Science (2023). DOI:https://doi.org/10.1126/science.add2541