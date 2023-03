De acuerdo a un nuevo estudio, un área intermedia entre el lado caliente y el costado congelado de algunos exoplanetas que orbitan cerca de sus estrellas podría funcionar como un "cinturón" habitable, una franja en la cual la vida podría disponer de las condiciones necesarias para su desarrollo, como por ejemplo la presencia de agua líquida.

Investigadores de la Universidad de California en Irvine (UCI), en Estados Unidos, describen en un nuevo estudio publicado en The Astrophysical Journal cómo la vida extraterrestre tiene el potencial de existir en exoplanetas distantes, dentro de un área especial llamada "zona de terminación". Se trata de un anillo o cinturón presente en mundos con un lado que siempre mira hacia su estrella y otro lado que permanentemente está oscuro: el sector intermedio ofrecería condiciones óptimas de habitabilidad.

Las dos caras de los exoplanetas

Gran parte de los 5.300 mundos extrasolares descubiertos hasta el momento se encuentran mucho más cerca de sus estrellas anfitrionas que la Tierra del Sol. Debido a esta proximidad y al tipo de órbita que describen, un lado siempre mira hacia la estrella, alcanzando elevadas temperaturas en un día y verano eternos, y el otro observa permanentemente hacia el costado contrario, sufriendo una noche helada y perpetua de “espaldas” al calor de su estrella.

Estas características son completamente diferentes a las que permiten que la Tierra, localizada a la distancia exacta del Sol, pueda disponer de una armonía perfecta entre horas de oscuridad y luz en la mayoría de su superficie, como así también de temperaturas templadas que favorecen la vida. A pesar de esto, los científicos creen que algunos de estos exoplanetas “duales” podrían igualmente albergar alguna forma de vida.

“Estos planetas tienen un lado diurno permanente y un lado nocturno constante. Son comunes en el cosmos, porque existen alrededor de estrellas que constituyen aproximadamente el 70 % de las estrellas que se ven en el cielo nocturno, las llamadas enanas M, que son relativamente más tenues que nuestro Sol”, explicó en una nota de prensa la investigadora Ana Lobo, líder de la nueva investigación.

Un oasis entre el infierno y el invierno perpetuo

Pero en estos exoplanetas aparentemente inhóspitos y hostiles existe un área denominada “zona de terminación”: es una línea divisoria entre los lados diurno y nocturno, una especie de “cinturón” o franja en la cual podrían registrarse las temperaturas más templadas que se requieren para el desarrollo de la vida y, concretamente, para la presencia de agua líquida. En este anillo, un oasis entre el costado congelado y el lado abrasador de estos extraños mundos, podría emerger potencialmente alguna forma de vida.

Por fuera de estas zonas intermedias, la vida no tendría prácticamente ninguna posibilidad, al ser imposible la presencia de agua líquida: la misma se congelaría en el costado nocturno y se evaporaría en el lado diurno. Debido a esto, los especialistas se han concentrado en buscar evidencia de vida en los mundos oceánicos, que en principio parecerían más amigables para la vida en desarrollo.

Sin embargo, el nuevo estudio es la primera demostración en cuanto a que este tipo de planetas extrasolares "duales" pueden sostener climas habitables, confinados a estas regiones intermedias. Se trataría de “planetas con agua limitada, que a pesar de no tener océanos extensos, podrían contar con lagos u otros cuerpos de agua líquida más pequeños, con climas que en realidad podrían ser muy prometedores para la vida”, indicó Lobo en el mismo comunicado.

Una clave para futuras investigaciones es identificar exactamente qué tipo de planeta con “zonas de terminación” puede retener agua líquida. Al parecer, si el planeta está cubierto en su mayor parte por agua, aquella que se encuentra frente a la estrella probablemente se evaporaría y cubriría todo el planeta con una gruesa capa de vapor. En consecuencia, los mundos con mayores posibilidades de disponer de “cinturones” habitables son aquellos con cuerpos de agua más pequeños y espaciados.

Referencia

Terminator Habitability: The Case for Limited Water Availability on M-dwarf Planets. Ana H. Lobo et al. The Astrophysical Journal (2023). DOI:https://doi.org/10.3847/1538-4357/aca970