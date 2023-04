Los astrónomos observaron dos estrellas de neutrones, cada una de las cuales son restos de una estrella muerta, chocando y convirtiéndose en un agujero negro, un poderoso evento que produjo un enorme estallido de ondas gravitacionales y, unas dos horas después, parece haber producido también una ráfaga de radio rápida (FRB). En consecuencia, la fusión de estrellas de neutrones puede estar detrás del origen de estos extraños destellos de ondas de radio, que se identificaron por primera vez en 2007.

Un nuevo estudio publicado en Nature Astronomy sugiere que las misteriosas ráfagas de radio rápidas (FRB) podrían originarse como una consecuencia de la fusión de dos estrellas de neutrones extremadamente masivas, que, inmediatamente después de integrarse en una nueva estrella de neutrones supermasiva, generarían un agujero negro. El mismo produciría una enorme emisión de ondas gravitacionales y, casi al mismo tiempo, una ráfaga de radio rápida.

Un misterio aún sin resolver

La posible explicación para el origen de las FRB se sustenta en numerosas observaciones realizadas por un equipo de astrónomos, dirigido por Alexandra Moroianu, de la Universidad de Australia Occidental. Según una nota de prensa, los científicos se basaron en datos del Observatorio de Ondas Gravitacionales con Interferómetro Láser (LIGO), que puede detectar ondas gravitacionales liberadas por la fusión de dos estrellas de neutrones.

Las ráfagas de radio rápidas o FRB, según las siglas en inglés, se detectaron por primera vez en 2007. Aunque desde entonces se han identificado cientos de ellas, su amplia dispersión en distintas ubicaciones han puesto seriamente en duda el argumento de una fuente tecnológica extraterrestre. En su reemplazo se han propuesto varios fenómenos como posible origen, desde el reflejo accidental de un pulso de energía hasta estrellas de neutrones de rotación rápida o fenómenos ligados a los agujero negro.

Sin embargo, ninguna de las hipótesis esbozadas hasta el momento ha logrado la suficiente aceptación de la comunidad científica como para resolver el misterio. Ahora, Moroianu y sus colegas descubrieron que, dos horas y media después de colapsar en un agujero negro, una estrella de neutrones supermasiva gestada tras la fusión de dos estrellas de neutrones más pequeñas produjo ondas gravitaciones y, casi en un abrir y cerrar de ojos, generó también una ráfaga de radio rápida.

Un campo magnético que se esfuma súbitamente

Según un artículo publicado en Futurism, LIGO ha identificado dos fusiones binarias de estrellas de neutrones. El segundo evento, conocido como GW190425, ocurrió en 2020 cuando también estaba operativo un nuevo telescopio de búsqueda de FRB, llamado CHIME. Sin embargo, CHIME tardó dos años en publicar su primer lote de datos: inmediatamente, Moroianu identificó una ráfaga de radio rápida llamada FRB 20190425A, que ocurrió solo dos horas y media después de GW190425, como explicamos previamente.

A pesar de las observaciones realizadas, aún queda un largo trecho hasta que la nueva teoría pueda considerarse como una explicación segura sobre este extraño fenómeno. Para conseguirlo, los científicos tendrán que observar otra colisión de estrellas de neutrones y la posterior formación de un agujero negro, un evento que encierra la explicación de la formación de las ráfagas de radio rápidas, según los especialistas.

Los astrónomos sostienen que, al formarse el agujero negro luego de la fusión entre dos estrellas de neutrones, el campo magnético de la nueva estrella de neutrones desaparece súbitamente, porque los agujeros negros no poseen características magnéticas. Precisamente, la desaparición repentina de este campo magnético puede ser la causa principal del origen de las ráfagas de radio rápidas, ya que los campos magnéticos producen partículas cargadas eléctricamente, no muy diferentes a los escenarios electromagnéticos extremos que se aprecian en un evento de FRB.

Referencia

An assessment of the association between a fast radio burst and binary neutron star merger. Alexandra Moroianu et al. Nature Astronomy (2023). DOI:https://doi.org/10.1038/s41550-023-01917-x