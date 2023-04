El análisis de los relatos medievales del cielo nocturno ha revelado con precisión cuándo tuvieron lugar las mayores erupciones volcánicas de la historia, ocurridas ente los años 1100 y 1300, que desencadenaron la pequeña Edad de Hielo.

Al observar el cielo nocturno, los monjes medievales, sin darse cuenta, registraron algunas de las erupciones volcánicas más grandes de la historia.

Un equipo internacional de investigadores, dirigido por la Universidad de Ginebra (UNIGE), se basó en lecturas de crónicas europeas y de Oriente Medio de los siglos XII y XIII, junto con datos de núcleos de hielo y anillos de árboles, para fechar con precisión algunas de las mayores erupciones volcánicas del mundo.

Sus resultados, publicados en la revista Nature, descubren nueva información sobre uno de los períodos con mayor actividad volcánica en la historia de la Tierra, que algunos creen ayudó a desencadenar la Pequeña Edad de Hielo, un largo intervalo de enfriamiento que vio el avance de los glaciares europeos.

Cinco años de indagaciones

Los investigadores tardaron casi cinco años en examinar cientos de anales y crónicas de toda Europa y Oriente Medio, en busca de referencias a los eclipses lunares totales y su coloración.

Los eclipses lunares totales ocurren cuando la Luna pasa a la sombra de la Tierra. Por lo general, la Luna permanece visible como una bola rojiza porque todavía está bañada por la luz del sol doblada alrededor de la Tierra por su atmósfera.

Sin embargo, después de una gran erupción volcánica, puede haber tanto polvo en la estratosfera (la parte media de la atmósfera que comienza aproximadamente donde vuelan los aviones comerciales) que la Luna eclipsada casi desaparece.

Crónicas medievales

Los cronistas medievales registraron y describieron todo tipo de eventos históricos, incluidas las hazañas de reyes y papas, batallas importantes y desastres naturales y hambrunas. Igual de notables fueron los fenómenos celestiales que podrían predecir tales calamidades.

Conscientes del Libro del Apocalipsis, una visión del fin de los tiempos que habla de una luna roja como la sangre, los monjes tuvieron especial cuidado en tomar nota de la coloración de la Luna.

De los 64 eclipses lunares totales que ocurrieron en Europa entre 1100 y 1300, los cronistas habían documentado fielmente 51. En cinco de estos casos, también informaron que la luna estaba excepcionalmente oscura.

Escribas japoneses

Los investigadores descubrieron que los escribas en Japón también tomaron nota de los eclipses lunares. Uno de los poetas más conocidos, Fujiwara no Teika, escribió sobre un eclipse oscuro sin precedentes observado el 2 de diciembre de 1229: “los viejos nunca lo habían visto así, con la ubicación del disco de la Luna no visible, como si hubiera desaparecido durante el eclipse... Realmente era algo para temible”, escribió.

El polvo estratosférico de grandes erupciones volcánicas no solo fue responsable de la desaparición de la luna. También enfrió las temperaturas de verano al limitar la luz solar que llega a la superficie de la Tierra.

Esto a su vez podría traer la ruina a los cultivos agrícolas, porque las fuertes erupciones tropicales pueden inducir un enfriamiento global del orden de aproximadamente 1 °C durante unos pocos años, según los autores.

También pueden provocar anomalías en las precipitaciones con sequías en un lugar e inundaciones en otro, añaden.

Fechas precisas

Sin embargo, a pesar de estos efectos, la gente en aquel momento no podría haber imaginado que las malas cosechas o los inusuales eclipses lunares tenían algo que ver con los volcanes.

La nueva investigación permite fechar las erupciones de la época con mayor precisión, porque los núcleos de hielo de la Antártida o Groenlandia, aunque constituyen la evidencia más fuerte de una erupción (depósitos anormales de azufre en una "capa" precisa), proporcionan el año aproximado en el mejor de los casos, pero ciertamente no el mes.

Además de ayudar a precisar el momento y la intensidad de estos eventos, lo que hace que los hallazgos sean significativos es que se sabe que el intervalo ocurrido entre 1100 y 1300, a partir de la evidencia del núcleo de hielo, es uno de los períodos con mayor actividad volcánica de la historia.

De las 15 erupciones consideradas en el nuevo estudio, una ocurrida a mediados del siglo XIII rivaliza con la famosa erupción de Tambora de 1815 que provocó 'el año sin verano' de 1816.

El efecto colectivo de las erupciones medievales en el clima de la Tierra puede haber llevado a la Pequeña Edad de Hielo, concluyen los investigadores.

Referencia

Lunar eclipses illuminate timing and climate impact of medieval volcanism. Sébastien Guillet et al. Nature, volume 616, pages90–95 (2023). DOI:https://doi.org/10.1038/s41586-023-05751-z