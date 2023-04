La NASA dice que el telescopio Nancy Grace Roman hará retroceder el "reloj cósmico" y permitirá ver el espacio profundo como nunca antes, incluso con mayor precisión que el James Web. Esto debería ayudar a los científicos a comprender cómo evolucionó el universo desde una "sopa" de partículas hasta el cosmos que vemos actualmente, repleto de estrellas y galaxias.

Una nueva simulación realizada por científicos de la NASA muestra el enorme potencial que alcanzará el Telescopio Espacial Nancy Grace Roman, que ampliará notablemente la capacidad de los astrónomos para observar el pasado del cosmos y apreciar las estructuras más grandes del Universo, revelando misterios ocultos en las primeras estrellas y galaxias con mayor precisión y nivel de detalles que el telescopio Webb.

Una nueva mirada al cosmos distante

“Los telescopios espaciales Hubble y James Webb están optimizados para estudiar objetos astronómicos en profundidad y de cerca, permitièndonos mirar el universo a través de pequeños agujeros. Pero para resolver misterios cósmicos en las escalas más grandes, necesitamos un telescopio espacial que pueda proporcionar una perspectiva visual mucho más grande. Eso es exactamente lo que el telescopio Nancy Grace Roman viene a aportar”, indicó en un comunicado el científico de la NASA Aaron Yung, quien dirigió el nuevo estudio, publicado recientemente en la revista Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Sin embargo, vale destacar que las tecnologías que sustentan a los diferentes telescopios no se reemplazan, sino que se complementan. En otras palabras, la combinación de la gran vista de Roman, con la cobertura de longitud de onda más amplia del Hubble y las observaciones más detalladas de Webb ofrecerán, en conjunto, una visión más completa del Universo primitivo.

En la actualidad, el cosmos se aprecia como un enorme conjunto de estrellas y galaxias, separadas por grandes espacios de vacío y unidas al mismo tiempo por gigantescas estructuras que conforman la llamada red cósmica. Pero el Universo no siempre se mostró así: en lugar de estrellas gigantes y resplandecientes dispersas por galaxias que están separadas por distancias aún más inmensas, el cosmos primitivo era un mar de plasma o partículas cargadas, que conformaban una “sopa primordial” casi completamente uniforme.

El cosmos en evolución

A lo largo de cientos de millones de años, este plasma uniforme se fue separando en grupos, los cuales atrajeron más y más materia por efecto de la gravedad. Crecieron lo suficiente como para formar estrellas, que luego fueron atraídas gravitacionalmente hacia la materia oscura, que conforma la columna vertebral invisible del Universo. A continuación, las galaxias nacieron y continuaron evolucionando, hasta desarrollar los sistemas planetarios, como por ejemplo el Sistema Solar.

Cuando sea lanzado en 2027, la vista panorámica del telescopio Roman nos ayudará a ver cómo era el Universo en diferentes etapas y ampliará notablemente nuestra comprensión sobre el cosmos primitivo. Por ejemplo, mientras que los astrónomos han descubierto "halos" de materia oscura que envuelve galaxias, no están seguros de cómo se formaron. Al poder observar cómo las lentes gravitacionales y otros fenòmenos causados por la materia oscura distorsionan la apariencia de los objetos más lejanos y distantes en el tiempo, Roman podrá apreciar cómo se desarrollaron los halos a lo largo del tiempo cósmico.

Por ejemplo, en su simulación los científicos tomaron un área que incluye millones de galaxias esparcidas por el espacio y el tiempo: el telescopio Hubble tardaría unos 85 años en mapear toda esa región, pero Roman podría hacerlo en solo 63 días. La vista más amplia de Roman y su velocidad de exploración revelarán el Universo en evolución de una forma que nunca antes la ciencia ha hecho posible.

