Los científicos están reescribiendo la historia de cómo los humanos modernos se dispersaron por primera vez fuera de África, y podría contener más enfrentamientos con los neandertales europeos de los que se reconocían anteriormente. De acuerdo a un nuevo estudio, a lo largo de 12 milenios los neandertales en el valle del Ródano parecen haber mantenido a raya a los inmigrantes humanos, aunque la tercera ola migratoria finalmente los reemplazó.

Un nuevo estudio realizado por Ludovic Slimak, especialista del Centro Nacional para la Investigación Científica (CNRS) y la Universidad de Toulouse III, ambos en Francia, confirma que los neandertales resistieron el avance de los humanos modernos sobre el continente europeo durante 12 milenios. La investigación ha sido publicada recientemente en la revista PLoS ONE.

Tres oleadas migratorias

En una nueva visión sobre la forma en la que el Homo Sapiens se extendió fuera de África, la investigación aporta datos sobre tres fases tecnológicas, que se corresponden con la misma cantidad de oleadas migratorias hacia Europa: solamente en la última parece haberse “borrado” la influencia neandertal, conformándose un frente cultural exclusivamente humano en el actual continente europeo.

Según los científicos, el registro arqueológico de la Europa paleolítica deja muchas preguntas abiertas sobre la naturaleza de la llegada de los humanos modernos a la región, y sobre cómo el Homo Sapiens interactúo con las poblaciones neandertales residentes. En el nuevo estudio, Slimak comparó los registros tecnológicos de herramientas de piedra en el oeste de Eurasia, para documentar la secuencia de la actividad humana temprana en la zona.

"Se creía que el Homo Sapiens había llegado a Europa entre los milenios 42 y 45, pero el nuevo estudio muestra que esta primera migración sería en realidad la última de tres grandes oleadas migratorias hacia el continente. Esto cambia profundamente nuestra comprensión sobre la forma en que los humanos modernos se extendieron por el territorio europeo”, destacó Slimak en una nota de prensa de la Public Library of Science (PLOS), en Estados Unidos.

Diferentes estudios previos y varias líneas de evidencia sugieren que el humano moderno ya vivía en Europa 10.000 años antes de lo que pensábamos, concretamente hace entre 51.700 y 56.800 años. Como indicó el autor del nuevo estudio, ese grupo inicial de migrantes humanos podría haber sido el primero en llegar al actual continente europeo, pero los registros marcan que no fue el último ni el más exitoso en términos de dominación cultural y territorial.

Resistencia neandertal

El análisis realizado por Slimak de miles de artefactos de piedra sugiere que en el Paleolítico nuestra especie se extendió por Europa, introduciendo tres oleadas de tecnología de fabricación de herramientas, cada una de las cuales reemplazó a la anterior. Estos cambios tecnológicos muestran tres grandes aventuras migratorias, pero mientras en las dos primeras se mantiene la presencia e influencia de los neandertales, solo en la última se advierte un dominio total del Homo Sapiens.

De acuerdo a las conclusiones de Slimak en su estudio, los datos indican que las últimas poblaciones de neandertales parecen no haberse retirado a refugios, sino que en realidad ocuparon, y en muchos casos no compartieron, los principales ejes de circulación a escala del continente europeo durante varios milenios, como por ejemplo en el área del valle del Ródano. El nuevo estudio muestra evidencias de tres fases tecnológicas, que se corresponden con el mismo número de oleadas migratorias: la fase 1, alrededor del milenio 54, la fase 2, que se concretó sobre el milenio 45, y la fase 3, que tuvo lugar aproximadamente en el milenio 42.

De esta manera, los neandertales habrían resistido aproximadamente 12 milenios a lo largo de las distintas oleadas migratorias de los humanos modernos, hasta que en la tercera sus huellas culturales comenzaron a borrarse. Fue en ese momento cuando Europa se convirtió en el escenario único para el dominio del Homo Sapiens.

Referencia

The three waves: Rethinking the structure of the first Upper Paleolithic in Western Eurasia. Ludovic Slimak. PLoS ONE (2023). DOI:https://doi.org/10.1371/journal.pone.0277444