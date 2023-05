Dibujos grabados manualmente en roca hace entre 7.000 y 8.000 años muestran los planos de misteriosas mega estructuras descubiertas en los desiertos de Jordania y Arabia Saudita, que sorprenden por su precisión e inteligencia. Sin las herramientas actuales, un cartógrafo moderno no habría podido realizar esas maquetas.

Los arqueólogos han descubierto los planos a escala real más antiguos de la historia humana en el Medio Oriente.

Los grabados rupestres, que tienen entre 7.000 y 8.000 años de antigüedad, muestran el diseño de megaestructuras misteriosas, algunas de las cuales tienen varios kilómetros de largo, en los desiertos de Jordania y Arabia Saudita.

Los dibujos, asombrosamente precisos de estas estructuras, plantean la pregunta de cómo los constructores de la Edad de Piedra pudieron registrar su forma desde el suelo e implementar sus planos con tanta precisión.

Asombrosos edificios monumentales

En los desiertos de Oriente Medio y Asia Central, los humanos de la Edad de Piedra dejaron asombrosos edificios monumentales: los arqueólogos ya han descubierto más de 6.200 estructuras hechas de paredes de piedra apiladas y pozos de hasta cinco kilómetros de largo.

El tamaño y la forma de estas "cometas del desierto" (desert kites) generalmente solo se pueden ver desde el aire. Según recientes investigaciones, las estructuras de hasta 10.000 años de antigüedad, en su mayoría en forma de embudo, se utilizaron para la captura masiva de animales salvajes.

Nuevos hallazgos

Los nuevos hallazgos en Jordania y Arabia Saudita revelan que los creadores de estos edificios de la Edad de Piedra también elaboraron planos precisos para sus construcciones y los inmortalizaron como grabados rupestres.

Esto fue descubierto por Rémy Crassard, arqueólogo del principal centro de investigación científica de Francia (CNRS) y su equipo, cuando examinaron los alrededores de ocho cometas del desierto en Jibal al-Khasabiyeh, Jordania, y cuatro cometas del desierto cerca de Zebel az-Zilliyat, en Arabia Saudita.

En ambos lugares, los arqueólogos encontraron rocas grabadas con una imagen asombrosamente precisa de las cometas del desierto más cercanas.

En Jordania, este "plano" tiene alrededor de 7.000 años y está tallado en un monolito de piedra caliza que mide alrededor de 80 centímetros de largo y 32 centímetros de ancho.

En Arabia Saudita se pueden encontrar dos imágenes de cometas del desierto, de unos 8.000 años de antigüedad, en la parte superior plana de un bloque de piedra de 3,82 metros de largo y 2,35 metros de ancho. El grabado mejor conservado muestra dos paredes de deriva cortas y muy separadas, que también terminan en un recinto en forma de estrella. Esto tiene seis puntas con hoyos más profundos.

Preciso y a escala

Lo sorprendente es que ambos planos representan la estructura y las proporciones de cometas del desierto cercanas con una precisión asombrosa. El plano en Jordania muestra la mega estructura en una escala de 1:425, en Arabia Saudita los dos dragones del desierto más cercanos se muestran en una escala de 1:175.

"Estos son los planos a escala real más antiguos de la historia humana", escriben los arqueólogos en el artículo que publican en la revista PLOS One.

"Aunque la gente cambió su entorno natural con edificios mucho antes, solo hay unos pocos mapas o planos de la época anterior a las civilizaciones avanzadas de Mesopotamia y Egipto", añaden.

Hito de la inteligencia humana

No se conocían mapas precisos o dibujos arquitectónicos del período Neolítico. El ejemplo más antiguo de un mapa posible, aunque impreciso, hasta la fecha proviene del asentamiento de la Edad de Piedra de Çatalhöyük en Anatolia.

Los planos de las cometas del desierto que ahora se han descubierto en el Medio Oriente demuestran que los humanos ya tenían la capacidad de transferir estructuras a gran escala a una pequeña superficie bidimensional hace unos 8.000 años.

Esto representa un hito en el comportamiento inteligente. "Estos grabados son obviamente imágenes mentales que solo los constructores y/o usuarios de estas estructuras podrían crear", afirman los arqueólogos.

La tecnología, otro misterio

Pero la sorprendente precisión de los dibujos grabados también plantea otro misterio. "Surge la pregunta de cómo se pudieron diseñar estos planos y también cómo se construyeron las cometas del desierto, ya que su tamaño supera cualquier proyecto arquitectónico jamás realizado por un grupo de personas", escriben Crassard y su equipo.

"Las dos innovaciones, la construcción de las estructuras más grandes jamás logradas y su representación cartográfica a escala, están, por lo tanto, estrechamente vinculadas".

Sin embargo, cómo los constructores de la Edad de Piedra erigieron estas mega estructuras y luego las grabaron a escala sigue siendo un misterio.

"Sin las herramientas apropiadas, como tacómetros o GPS, incluso un cartógrafo moderno tendría dificultades para crear un boceto geométricamente confiable de un dragón del desierto como estos grabados", explican los arqueólogos.

"Parece que los constructores conocían una técnica de cartografía desconocida para nosotros, que involucraba ciertas medidas y cálculos", concluyen.

Referencia

The oldest plans to scale of humanmade mega-structures. Rémy Crassard et al. PLOS ONE, 2023, DOI:10.1371/journal.pone.0277927