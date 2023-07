Los científicos han ideado una nueva técnica para encontrar y examinar posibles señales de radio de otras civilizaciones en nuestra galaxia, un gran avance en la búsqueda de inteligencia extraterrestre (SETI) que aumentará significativamente la confianza en cualquier detección futura de vida más allá de nuestro planeta.

¿Cómo saber si una señal de radio procede de una civilización extraterrestre o de una fuente de interferencia terrestre? Esta es una de las cuestiones más difíciles a las que se enfrentan los científicos que buscan inteligencia extraterrestre (SETI) en nuestra galaxia.

Muchas veces, las señales que parecen indicar la presencia de una tecnología avanzada en otros planetas resultan ser falsas alarmas causadas por satélites, teléfonos móviles, microondas o incluso motores de coche.

Para evitar estas confusiones, los investigadores suelen comprobar las señales varias veces, apuntando el telescopio a diferentes lugares del cielo y volviendo al punto original donde se detectó la señal por primera vez. Sin embargo, este método no garantiza que la señal sea auténtica y no un fenómeno raro producido en la Tierra.

Nueva técnica

Ahora, un nuevo estudio de científicos de la Universidad de California, Berkeley, propone una nueva técnica para detectar y verificar posibles señales de radio de otras civilizaciones en nuestra galaxia, un gran avance en el SETI que aumentará significativamente la confianza en cualquier futura detección de vida alienígena.

La técnica , descrita en The Astrophysical Journal, consiste en comprobar si la señal ha pasado realmente por el espacio interestelar, eliminando la posibilidad de que se trate de una simple interferencia de radio terrestre. Para ello, los investigadores analizan las propiedades espectrales y temporales de las señales, así como utilizan modelos estadísticos para evaluar su origen.

Idea SETI

Los investigadores, que forman parte del proyecto Breakthrough Listen de la Universidad de California en Berkeley, utilizan telescopios de radio para monitorizar las emisiones de cientos de sistemas estelares cercanos a la Tierra en busca de señales de banda estrecha que podrían ser comunicaciones intencionadas o fugas de radio de civilizaciones en otros planetas.

El proyecto también se centra en miles de estrellas individuales en el plano de la Vía Láctea, que es la dirección más probable por la que una civilización emitiría una señal, con un especial interés en el centro de la galaxia.

"Creo que es uno de los mayores avances en el SETI por radio en mucho tiempo", explica Andrew Siemion, investigador principal de Breakthrough Listen y director del Centro de Investigación SETI de Berkeley (BSRC) en un comunicado.

Buscando otra Wow

"Es la primera vez que tenemos una técnica que, si solo tenemos una señal, potencialmente podría permitirnos diferenciarla intrínsecamente de la interferencia de radiofrecuencia. Eso es bastante sorprendente, porque si consideramos algo como la señal Wow!, estas suelen ser únicas", añade-

Siemion se refería a una famosa señal de banda estrecha de 72 segundos observada en 1977 por un telescopio de radio en Ohio. El astrónomo que descubrió la señal, que no se parecía a nada producido por procesos astrofísicos normales, escribió "Wow!" con tinta roja en el registro impreso. La señal no se ha vuelto a observar desde entonces.

"La primera detección de ET podría ser muy bien una única, donde solo vemos una señal", dijo Siemion.

Proyecto SETI

Breakthrough Listen es el proyecto SETI más ambicioso y completo hasta la fecha. SETI es el acrónimo del inglés Search for Extra Terrestrial Intelligence, unas siglas que acogen numerosos proyectos.

SETI Institute es uno de esos proyectos que opera el programa SETI más antiguo del mundo, fundado en 1984. Cuenta con más de 100 científicos que investigan diversos aspectos de la vida en el universo, desde la astrobiología hasta la inteligencia artificial.

COSMIC es a su vez un sistema de procesamiento de datos desarrollado por el SETI Institute, en colaboración con el Observatorio Nacional de Radioastronomía y la Iniciativa Breakthrough Listen, que utiliza una copia de los datos del Very Large Array (VLA), uno de los telescopios de radio más potentes del mundo, para buscar señales estrechas que podrían indicar la presencia de una civilización extraterrestre.

También desde casa

SETI@home ha sido otro de los proyectos SETI, quizás el más emblemático. Es un proyecto de computación voluntaria que utiliza el poder de procesamiento ocioso de millones de ordenadores personales conectados a Internet en todo el mundo para analizar los datos del Arecibo Observatory, el radiotelescopio más grande del mundo hasta su colapso en 2020.

SERENDIP es asimismo un proyecto pionero en el SETI por radio que comenzó en 1979 y ha evolucionado a lo largo de seis generaciones. Utiliza un receptor especial que se conecta a los telescopios de radio existentes y analiza una parte del espectro electromagnético en busca de señales anómalas.

Por último, Optical SETI es un conjunto de proyectos que buscan señales ópticas, como pulsos láser o rayos gamma, que podrían ser emitidos por civilizaciones extraterrestres.

Estos son solo algunos de los proyectos SETI más relevantes que existen actualmente, pero hay muchos más en todo el mundo que utilizan diferentes métodos y recursos para buscar vida inteligente más allá de la Tierra. La nueva metodología potencia todas estas líneas de investigación.

