Basándose en la reputación de Oriente Medio como uno de los lugares de nacimiento históricos de la domesticación de cultivos de cereales, una investigación ha compilado el primer mapa completo del genoma de un grano antiguo conocido como einkorn. Podría ayudar a desarrollar variedades de trigo harinero con mayor resistencia a las enfermedades y mayores rendimientos.

¿Sabías que el trigo que comemos hoy en día es el resultado de la fusión de tres especies diferentes de plantas? ¿Y que existe una especie de trigo más antigua y primitiva que tiene un valor nutricional y cultural muy alto, pero que está casi olvidada por la agricultura moderna?

Se trata del trigo einkorn (T. monococcum), el primer cultivo domesticado por el ser humano hace unos 10.000 años en el Creciente Fértil, una región de Oriente Medio considerada como la cuna de la civilización.

El trigo einkorn, conocido en Cataluña como espelta pequeña, es una de las especies de trigo más antiguas y simples que existen. Tiene un genoma básico formado por 14 cromosomas (AA), que se originó por la hibridación entre dos especies silvestres hace unos 500.000 años.

Este genoma es el ancestro del genoma A del trigo harinero (AABBDD), que se formó por la fusión de tres especies diferentes hace unos 10.000 años.

Ventajas e inconvenientes

El trigo einkorn tiene muchas ventajas sobre otros tipos de trigo, como el trigo harinero o el trigo duro. Por un lado, tiene una calidad nutricional superior, ya que contiene más proteínas, minerales, vitaminas y antioxidantes que otros tipos de trigo.

Por otro lado, es resistente a muchas plagas y enfermedades, y puede crecer en condiciones adversas de clima y suelo. Además, tiene un sabor y un aroma muy característicos, que lo hacen muy apreciado por los consumidores.

Sin embargo, el trigo einkorn también tiene algunos inconvenientes que lo han hecho perder popularidad frente a otras especies de trigo más productivas y fáciles de procesar.

Por un lado, tiene un rendimiento muy bajo, ya que produce menos granos por espiga y por planta que otros tipos de trigo. Por otro lado, tiene una cáscara muy dura, que dificulta su molienda y su almacenamiento. Además, tiene un gluten débil, que impide hacer panes esponjosos y ligeros.

Actualmente, el trigo einkorn se cultiva solo en algunas zonas de Europa, Asia y África, y su consumo es muy limitado.

Secuencia completa

Sin embargo, este panorama podría cambiar gracias a un estudio que ha secuenciado el genoma completo del trigo einkorn y ha rastreado su historia evolutiva.

La secuencia proporciona una ventana a los orígenes evolutivos de diferentes especies de trigo. Podría ayudar a los agricultores a desarrollar variedades de trigo harinero con mayor resistencia a las enfermedades, mayores rendimientos y mayor resistencia.

El nuevo estudio secuenció tanto la variedad doméstica como la silvestre de este trigo, identificando alrededor de cinco mil millones de pares de bases que se combinan para formar genes individuales y colocándolos en el orden correcto.

El estudio, publicado en la revista Nature, señala que el trigo einkorn tiene más de 14.000 genes que son exclusivos de esta especie, y que podrían estar relacionados con características únicas, como su calidad nutricional, su tolerancia al estrés o su capacidad de adaptación.

Aprovechable para otros trigos

Estos genes podrían ser usados para mejorar las variedades actuales de trigo como y hacerlas más sostenibles y nutritivas.

El estudio también analiza la diversidad genética del trigo einkorn y descubre que hay dos grupos principales: uno que se distribuye por Europa y Asia occidental, y otro que se encuentra en Asia central y oriental. Estos grupos se separaron hace unos 2.000 años, probablemente por la expansión de las civilizaciones humanas y el comercio.

El estudio del genoma del trigo einkorn es un avance importante para la ciencia y la agricultura, ya que permite conocer mejor el origen y la evolución de uno de los cultivos más antiguos y primitivos que existen.

Además, ofrece la posibilidad de aprovechar los recursos genéticos del trigo einkorn para mejorar las variedades actuales de trigo y hacerlas más sostenibles y nutritivas.

Referencia

Einkorn genomics sheds light on history of the oldest domesticated wheat. Hanin Ibrahim Ahmed et al. Nature (2023). DOI:https://doi.org/10.1038/s41586-023-06389-7