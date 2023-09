Las personas mayores de 80 años, cuya aptitud mental corresponde a la de personas 30 años más jóvenes, son más resistentes a los cambios cerebrales relacionados con la edad. Una nueva investigación, de la que es primera coautora la española Marta Garo-Pascual, ha descubierto que se encuentran en una condición física y psíquica significativamente mejor, en comparación con su edad. “La diferencia neuroanatómica que más nos sorprendió es que los superagers tienen un mayor volumen de sustancia gris en el núcleo motor del tálamo”, explica Garo-Pascual a T21/Prensa Ibérica.

Las personas mayores de 80 años, cuya capacidad de memoria corresponde a la de las personas 30 años más jóvenes, deben su aptitud mental sobre todo a su resistencia a los cambios cerebrales relacionados con la edad, según un estudio publicado en The Lancet Healthy Longevity del que es primera coautora la española Marta Garo-Pascual, de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM).

El trabajo también certifica que estas personas, conocidas como superagers en su expresión inglesa, se encuentran en una condición física y psíquica significativamente mejor, en comparación con otras personas mayores: pueden moverse más rápido que los ancianos promedio. También muestran índices más bajos de ansiedad y depresión.

Utilizando datos de resonancia magnética sobre la estructura del cerebro de personas mayores de 70 años recopilados en un estudio español a largo plazo (Proyecto Vallecas), esta investigación descubrió que los superagers tienen un mayor volumen de sustancia gris en el núcleo motor del tálamo, la región del sistema nervioso central que procesa la información sensorial y motora.

El análisis de muestras de sangre mostró asimismo que los superagers tienen niveles más bajos de biomarcadores de enfermedades neurodegenerativas que los ancianos en general, explican los investigadores en su artículo.

Los autores reconocen algunas limitaciones de su estudio, recalcando que es observacional, si bien sugieren que factores genéticos podrían también estar involucrados en los superagers.

Marta Garo-Pascual: “la memoria puede envejecer de forma exitosa de manera natural”

¿Qué te motivó a participar en este estudio y qué papel has desempeñado en él?

Este proyecto nace de mi trabajo de final de máster, donde mi supervisor, el Dr. Bryan Strange, me pidió que buscase superagers en la población del Proyecto Vallecas aplicando los criterios de selección definidos por un grupo de investigación de Chicago. Afortunadamente, identifiqué a más superagers de lo que inicialmente podíamos imaginar (un total de 64), y éste no solo fue mi proyecto de final de máster, sino que se convirtió en el tema de mi tesis doctoral. Por tanto, junto a mi equipo y a colaboradores internacionales, identifiqué la población de superagers y de adultos mayores típicos y estudié su estructura cerebral y los factores de estilo de vida que caracterizan a los superagers, de tal manera que soy primera co-autora de este estudio publicado en The Lancet Healthy Longevity.

¿Qué criterios se han utilizado para identificar a los superagers y cómo se comparan con los de otros estudios similares?

En nuestro estudio hemos adaptado la clasificación de superagers desarrollada por la Universidad de Northwestern (Chicago) al diseño del Proyecto Vallecas.

Los factores clave del criterio que hemos empleado son la edad y la memoria episódica: los superagers son personas con 80 años o más y una memoria episódica igual o mejor que la de una persona sana 30 años más joven. La literatura en este campo puede llegar a ser bastante heterogénea en cuanto a la definición de superagers se refiere. En concreto, un aspecto que es fundamental a la hora de poder hacer comparaciones entre estudios es la edad de los superagers, ya que hay autores que definen a los superagers entre 60 y 80 años y autores que los definen a partir de los 80 años. Posiblemente, estos dos enfoques estén estudiando fases del envejecimiento distintas, pero que se complementan entre sí.

¿Qué hallazgos te han sorprendido más sobre las diferencias neuroanatómicas y fenotípicas entre los superagers y los adultos mayores de edad similar?

La diferencia neuroanatómica que más nos sorprendió es que los superagers tienen un mayor volumen de sustancia gris en el núcleo motor del tálamo. Es cierto que también tienen un mayor volumen de sustancia gris en regiones directamente relacionadas con la función de memoria, pero fue toda una sorpresa comprobar que el componente motor del tálamo puede jugar un papel importante en una población de personas mayores con una memoria excepcional para su edad. Este hallazgo, de alguna manera, podría estar relacionado con uno de los factores fenotípicos que mejor diferencian a los superagers de los adultos mayores típicos: la mayor velocidad de movimiento. Sin duda, el fenotipo del superager tiene un componente motor y aún no sabemos explicar cuál podría ser el mecanismo que lo relacione con un envejecimiento exitoso de la memoria.

¿Qué implicaciones tiene este estudio para la comprensión del envejecimiento saludable y la prevención del deterioro cognitivo y funcional?

Los superagers son el ejemplo de que la memoria puede envejecer de forma exitosa de manera natural. El estudio del cerebro del superager puede ayudar a identificar nuevas dianas terapéuticas para el tratamiento del deterioro cognitivo y la identificación de los factores asociados con este fenotipo puede informar sobre posibles medidas preventivas frente a dicho deterioro.

¿Qué limitaciones o desafíos ha encontrado en este estudio y cómo se podrían superar en futuras investigaciones?

Este estudio es observacional, es decir, que no podemos inferir causalidad entre los factores de estructura cerebral y estilo de vida que hemos visto asociados con el fenotipo superager. En otras palabras, no podemos saber con nuestras observaciones si una mayor velocidad de movimiento favorece ser superager o si ser superager favorece una mayor velocidad de movimiento. Más estudios son necesarios para desentrañar la dirección de estas asociaciones y para ello se deberían llevar a cabo estudios de intervención.

¿Qué consejos le darías a las personas que quieren convertirse en superagers o mantener su capacidad cognitiva y funcional a medida que envejecen?

Debemos ser prudentes a la hora de emitir consejos a la población derivados de nuestro estudio, insisto que la naturaleza observacional del mismo nos impide determinar la causalidad de las asociaciones descubiertas. No obstante, nuestro estudio indica una asociación entre la movilidad y la salud mental con un mantenimiento de la memoria episódica. Por eso mismo, cuidar de nuestra salud física y mental y llevar un estilo de vida activo, física y socialmente, nos puede ser beneficioso para mantener la salud de nuestra memoria.

Referencia

Brain structure and phenotypic profile of superagers compared with age-matched older adults: a longitudinal analysis from the Vallecas Project. Marta Garo-Pascual et al. The Lancet Healthy Longevity, July 13, 2023. DOI:https://doi.org/10.1016/S2666-7568(23)00079-X