No solo los insectos e invertebrados muestran indicios de emociones, sino también los gusanos, en los que se ha observado un estado cerebral similar al miedo que está regulado por un circuito neuronal simple.

Los gusanos son criaturas simples, pero eso no significa necesariamente que no tengan sentimientos. Un nuevo estudio sugiere que los gusanos podrían experimentar emociones básicas como el miedo, y que estas emociones podrían afectar a su comportamiento y a su supervivencia.

El estudio, publicado en la revista Genetics, se basa en la observación de los nematodos Caenorhabditis elegans, unos gusanos microscópicos que se encuentran comúnmente en el suelo.

Estos gusanos, sin ojos, sin columna vertebral y sin cerebro, tienen un sistema nervioso muy simple, compuesto por solo 302 neuronas, pero son capaces de realizar diversas acciones, como buscar comida, evitar depredadores o reproducirse.

En investigaciones recientes, este nematodo ha mostrado una reacción negativa persistente cuando se le aplica una descarga eléctrica rápida. Durante muchos minutos después de recibir la descarga, esta especie continuó 'huyendo' a altas velocidades en el laboratorio.

Estado cerebral de miedo

Investigadores de la Universidad de la ciudad de Nagoya en Japón y de la Universidad Northeastern en Estados Unidos dicen ahora que la respuesta persistente a la descarga eléctrica es indicativa de un estado cerebral similar al miedo.

Explican que, tanto la duración como la intensidad del estado conductual del gusano estarían reguladas por un circuito neuronal específico en su sistema nervioso que sería el origen de una forma de emoción similar al miedo, una hipótesis respaldada por los análisis genéticos desarrollados en esta investigación.

Los investigadores sugieren incluso que puede existir en la naturaleza un mecanismo neuronal común que regula las emociones en los animales y que también podría estar presente en los humanos.

No es descabellado pensarlo porque muchos genes de los nematodos se mantienen en humanos y otros organismos, incluidos los que parecen estar involucrados en esta respuesta similar al miedo detectada por primera vez en gusanos.

De todas formas, será necesario profundizar más para comprender mejor estos mecanismos asociados no solo a las emociones negativas (suscitadas por descargas eléctricas), sino también a los estados emocionales positivos que se despiertan, por ejemplo, ante la comida.

Debate abierto

Esta investigación se suma a otras previas que sugieren también indicios de emociones en los invertebrados.

Tal como informamos en otro artículo, hay indicios apuntan a que los insectos, incluidas las hormigas, tendrían sentimientos y emociones, aunque los percibirían de una manera muy diferente a la de los humanos.

Cangrejos de río, abejorros y moscas de la fruta sugieren asimismo que los invertebrados realmente tienen estados cognitivos positivos y negativos duraderos después de estímulos específicos, al menos durante un tiempo, aunque algunos científicos dudan de que estas emociones puedan medirse realmente y por tanto puedan convertirse en evidencia científica.

Referencia

Electric shock causes a fleeing-like persistent behavioral response in the nematode Caenorhabditis elegans. Ling Fei Tee et al. Genetics, iyad148. DOI:https://doi.org/10.1093/genetics/iyad148