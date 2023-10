El comportamiento homosexual entre determinadas especies de mamíferos sociales, como por ejemplo bonobos, chimpancés, leones o lobos, estaría ligado a una adaptación de tipo evolutivo que disminuiría la violencia extrema entre individuos del mismo sexo, en este caso especialmente en machos. Además, este comportamiento ayudaría a establecer y mantener relaciones sociales positivas.

Aunque el comportamiento homosexual se da por igual en machos y hembras entre más de 1.500 especies animales, incluyendo insectos, arácnidos, equinodermos, peces, reptiles, aves y mamíferos, parece ser más frecuente entre los primates no humanos y otras especies de mamíferos sociales. Ahora, una nueva investigación ha descubierto que algunos de estos animales sociales adoptan el comportamiento homosexual como una forma de reducir el adulticidio, o sea el asesinato entre adultos de la misma especie.

Mayor evolución en mamíferos sociales

El nuevo estudio, publicado hoy en la revista Nature Communications y liderado por el científico José Gómez, de la Estación Experimental de Zonas Áridas (EEZA-CSIC), en Almería, España, examina sistemáticamente múltiples registros de este comportamiento en animales de todo tipo. Posteriormente, rastrea la evolución de las prácticas homosexuales entre los mamíferos para concluir que el comportamiento sexual entre personas del mismo sexo se encuentra muy extendido en todas las especies de mamíferos, siendo igualmente frecuente tanto en hembras como en machos y registrando múltiples orígenes independientes.

Sin embargo, los análisis mostraron que era más probable que este comportamiento evolucionara en especies sociales, algo que indicaría que ayuda a establecer y mantener relaciones sociales positivas. Esta característica se ha observado en bonobos, chimpancés, borregos cimarrones, leones, lobos y varias especies de cabras monteses.

Además, al profundizar en estas prácticas los científicos descubrieron que el comportamiento sexual masculino entre individuos del mismo sexo tenía más probabilidades de evolucionar en especies con adulticidio, o sea aquellas en las cuales los adultos ocasionalmente matan a otros adultos. Esto sugiere que el comportamiento homosexual, por lo menos entre machos y en esas especies, puede ser una adaptación evolutiva para mitigar los riesgos de conflictos violentos entre hombres.

Convergencia evolutiva entre mamíferos

Según un artículo publicado en Phys.org, el estudio se centró en el comportamiento sexual entre individuos del mismo sexo definido como cortejo a corto plazo o interacciones de apareamiento, excluyendo una preferencia sexual más permanente o a largo plazo. Los autores también aclararon que el comportamiento sexual se ha estudiado cuidadosamente sólo en una minoría de especies y, por lo tanto, nuestra comprensión de la evolución de la homosexualidad en los mamíferos puede continuar cambiando, a medida que se estudien más especies y se profundice aún más en las investigaciones.

Por último, según indicó en una publicación de Science Media Centre España el investigador Antonio Osuna Mascaró, especialista en cognición animal de la Universidad de Medicina Veterinaria de Viena, en Austria, quien no participó de la investigación, “la idea de que el comportamiento homosexual sea resultado de la convergencia evolutiva entre mamíferos es sumamente interesante, como lo es el hecho de que solo en machos se relacione con la violencia letal entre adultos. Sin embargo, quedan algunas cuestiones a resolver en el futuro”, concluyó.

Referencia

The evolution of same-sex sexual behaviour in mammals. José Gómez et al. Nature Communications (2023). DOI:https://doi.org/10.1038/s41467-023-41290-x