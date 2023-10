Luego de cientos de años de especulaciones, los científicos dicen que finalmente han mapeado el octavo continente "perdido" de la Tierra, denominado Zealandia. En un nuevo estudio, los investigadores anunciaron que han terminado de mapear la mayor parte de los más de 5 millones de kilómetros cuadrados que componen Zealandia, el octavo continente mayoritariamente sumergido de la Tierra, que emerge principalmente a la superficie como la isla de Nueva Zelanda.

En un estudio publicado en la revista Tectonics, científicos liderados por GNS Science de Nueva Zelanda describen un proceso de recolección de muestras de roca desde la dorsal Fairway hasta el mar del Coral, que les permitió analizar la geoquímica del área y comprender la composición submarina de Zealandia, el octavo continente “perdido” de nuestro planeta. Según los especialistas, este trabajo completa la cartografía geológica de reconocimiento en alta mar de todo el continente de Zealandia, que permanece sumergido casi por completo.

Casi en su totalidad bajo el mar

Según un artículo publicado en Phys.org, investigaciones anteriores han sugerido que hace aproximadamente 83 millones de años el supercontinente Gondwana fue dividido por fuerzas geológicas, lo que dio lugar al inicio de los continentes que existen hoy. También determinó la creación de otro continente que ahora está sumergido, un octavo continente “perdido”, que se sumaría a los 7 que ya conocemos: Asia, África, América del Norte y Central, América del Sur, Antártida, Europa y Oceanía.

Se cree que ese continente “oculto”, llamado Zealandia, se encuentra aproximadamente en un 94% bajo el mar, mientras que el 6% restante está compuesto por Nueva Zelanda y las islas cercanas. Al estar sumergida mayoritariamente bajo el océano, Zealandia no está tan bien estudiada como los continentes convencionales, lo que genera dudas sobre su supuesta forma y estructura.

En este nuevo esfuerzo, el equipo de investigación compuesto por especialistas de Nueva Zelanda, Nueva Caledonia, Australia, Estados Unidos, Dinamarca y Tasmania, compiló un nuevo mapa geológico utilizando una combinación de muestras de rocas recuperadas del mar y métodos de mapeo geofísico: logró abarcar casi la totalidad de los más de 5 millones de kilómetros cuadrados que posee Zealandia, según un artículo publicado en la revista Forbes.

Un progresivo hundimiento

¿Por qué Zealandia quedó sumergida casi en su totalidad? Los científicos explican en la investigación que, a medida que el antiguo supercontinente de Gondwana se estiró, sus placas tectónicas comenzaron a agrietarse y permitir la entrada de agua del océano. Una vez que la Antártida se desprendió, la corteza de Zealandia continuó adelgazando: finalmente, quedó sumergida y perdida en las profundidades.

Los guijarros de basalto, una roca típica asociada al vulcanismo submarino, muestran que Zealandia se inundó gradualmente desde hace unos 40 millones de años. A partir de ese momento, toda la región se hundió al menos un kilómetro hasta su profundidad actual, tal vez en respuesta a una actividad tectónica generalizada a lo largo de las zonas de falla que rodean el Pacífico.

La existencia de este octavo continente submarino no se ha postulado por primera vez en los últimos años: en 1642, el explorador holandés Abel Tasman, que da nombre al estado insular australiano de Tasmania, identificó por primera vez la isla ahora conocida como Nueva Zelanda. Aunque debió volver rápidamente a los Países Bajos por un ataque de los maoríes, que se habían establecido en la isla unos siglos antes, Tasman quedó convencido de que allí existía un continente desconocido.

Como señala un artículo publicado en Futurism.com, un estudio de 2017 retomó esta idea de Tasman y remarcó que Zealandia es distinta del continente de Australia en diferentes aspectos geológicos, a pesar de su relativa proximidad. De hecho, Nueva Zelanda y su grupo de islas vecinas, Nueva Caledonia, nunca fueron consideradas parte oficial del continente australiano. Estas diferencias están seguramente basadas en las condiciones que determinaron el surgimiento del octavo continente sumergido.

Referencia

Reconnaissance Basement Geology and Tectonics of North Zealandia. Nick Mortimer et al. Tectonics (2023). DOI:https://doi.org/10.1029/2023TC007961