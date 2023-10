Los astrónomos han descubierto una potente explosión cósmica para la que no encuentran una explicación. Identificada como un transitorio óptico azul rápido luminoso (LFBOT), tiene un comportamiento que no se corresponde con el de una supernova. Misterio.

Utilizando datos de Gemini Sur y otros observatorios, los astrónomos han descubierto un nuevo transitorio óptico azul rápido luminoso (LFBOT), un tipo de explosión cósmica potente pero poco comprendido.

Sin embargo, en lugar de estar ubicado en una galaxia de formación estelar como otros LFBOT descubiertos hasta ahora, el último evento, denominado El Pinzón, ocurrió en las afueras de una galaxia.

Esta observación pone en duda ideas destacadas sobre los orígenes de estos acontecimientos transitorios.

La Vaca

En 2018, los astrónomos presenciaron una intensa explosión mucho más poderosa que la supernova promedio: entre 10 y 100 veces más brillante. Fue designada AT2018cow, apodada 'la Vaca', y se convirtió en el primer ejemplo de una nueva clase de fenómenos astronómicos: transitorios ópticos azules rápidos luminosos (LFBOT).

Hasta la fecha, sólo se han confirmado un puñado de estos curiosos eventos, y cada uno de ellos recibió un inteligente nombre zoológico inspirado en las últimas letras de su designación astronómica, incluidos el camello, el koala y el demonio de Tasmania. La física de cómo se forman estos objetos sigue siendo un misterio, y ahora la última incorporación a la colección LFBOT plantea más preguntas de las que responde.

Los LFBOT brillan de un azul intenso y evolucionan rápidamente, alcanzando su brillo máximo y desvaneciéndose nuevamente en cuestión de días, a diferencia de las supernovas que tardan semanas o meses.

El Pinzón

Basándose en datos de varios telescopios, incluido Gemini Sur, la mitad del Observatorio Internacional Gemini operado por NOIRLab de NSF, un equipo internacional de astrónomos identificó un transitorio, designado AT2023fhn y apodado el Pinzón (una especie de gorrión), que muestra todas las características reveladoras de un LFBOT con una característica adicional inesperada.

A diferencia de otros LFBOT vistos antes, el Pinzón se encuentra a una distancia inusualmente larga de cualquiera de sus dos galaxias más cercanas: a unos 50.000 años luz de una galaxia espiral cercana y a unos 15.000 años luz de una galaxia satélite más pequeña.

Este descubrimiento no sólo no se alinea con las ubicaciones pasadas de los LFBOT dentro de galaxias con formación de estrellas, sino que plantea problemas para algunas de las explicaciones existentes sobre el origen de los LFBOT.

Si bien se ha asumido que estas raras explosiones son un tipo raro de supernova, las gigantescas estrellas que se convierten en supernovas viven vidas cortas según los estándares estelares, lo que significa que ninguna estrella de este tipo tendría tiempo de viajar una distancia tan grande desde su galaxia de origen antes de explotar. El Pinzón no es lo que se esperaba para una supernova.

Larga búsqueda

Los astrónomos han estado buscando más de estos enigmáticos eventos desde que se descubrió la Vaca en 2018. Dado que los transitorios astronómicos pueden aparecer en cualquier lugar y en cualquier momento, y son relativamente fugaces en términos astronómicos, los investigadores dependen de estudios de campo amplio que pueden monitorear grandes áreas del cielo para detectarlos.

Fue uno de esos estudios, el Zwicky Transient Facility, el que alertó por primera vez a los astrónomos sobre el Pinzón a principios de este año.

Una vez que fue detectado, los investigadores activaron un programa de observaciones planificado previamente que había estado en espera, listo para dirigir rápidamente su atención a cualquier candidato potencial a LFBOT que surgiera. Esto incluyó observaciones con el instrumento Gemini Multi-Object Spectrograph (GMOS) en el telescopio Gemini Sur.

GMOS midió la temperatura de Pinzón en unos abrasadores 20.000 grados Celsius y ayudó a determinar su distancia de la Tierra para poder calcular su luminosidad.

Junto con otras observaciones, estos hallazgos confirmaron que la explosión fue efectivamente un LFBOT. Sin embargo, el misterio del origen del Pinzón, así como de cómo terminó tan lejos de su galaxia anfitriona, permanece.

Otras hipótesis

Además de la especulación de que los LFBOT son una clase particularmente rara de supernova, los científicos tienen otras ideas sobre cómo podrían formarse.

Por ejemplo, podrían ser el resultado de que las estrellas sean destrozadas por agujeros negros, pero investigadores piensan que tampoco se espera encontrar un agujero negro tan lejos de una galaxia.

Para explicar la ubicación inusual de Pinzón, los investigadores barajan la posibilidad de que se trate de la explosión de una estrella que se mueve extremadamente rápido.

Alternativamente, podría ser la culminación de un proceso mucho más largo, como una colisión de dos estrellas de neutrones que han estado girando en espiral una hacia la otra durante miles de millones de años, aunque estas son meras especulaciones.

Preguntas sin respuesta

Es posible que Pinzon haya causado problemas a las teorías actuales sobre la naturaleza de los LFBOT, pero en la ciencia son a menudo los resultados sorprendentes los que revelan las lagunas en nuestro conocimiento y conducen a avances en nuestra comprensión del Universo.

Las respuestas a la curiosa naturaleza de los LFBOT están en el horizonte con el próximo Legacy Survey of Space and Time (LSST) , realizado con el Observatorio Vera C. Rubin en Chile.

Como telescopio de rastreo, el Observatorio Rubin observará y tomará imágenes de todo el cielo nocturno del sur cada pocas noches, lo que significa que detectará millones de objetos que cambian de brillo con el tiempo, incluidos los LFBOT.

A medida que crece el tamaño de la muestra de estos misteriosos objetos, también lo hará la comprensión que los astrónomos tienen de ellos. ¿Qué criatura zoológica cósmica se descubrirá a continuación?

Referencia

AT2023fhn (the Pinzon): a Luminous Fast Blue Optical Transient at a large offset from its host galaxy. A. A. Chrimes et al. arXiv:2307.01771v2 [astro-ph.HE]. DOI:https://doi.org/10.48550/arXiv.2307.01771