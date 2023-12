Un equipo de investigación internacional, dirigido por arqueólogos de la Universidad Libre de Berlín, ha descubierto en Siberia un asentamiento de 8.000 años de antigüedad. El hallazgo cuestiona que los asentamientos permanentes con fortificaciones defensivas sólo estuvieran asociados históricamente con el surgimiento de sociedades agrícolas.

Esta fortaleza prehistórica, de aproximadamente 8.000 años de antigüedad, situada en una remota región de Siberia, fue construida por cazadores y recolectores y podría llevar a una reevaluación de cómo surgieron las sociedades complejas.

Los resultados de la investigación muestran que los antiguos cazadores y recolectores de Siberia construyeron complejas defensas alrededor de sus asentamientos mucho antes de lo que se pensaba hasta ahora.

Replantear la historia

Este descubrimiento cambia nuestra comprensión de las sociedades humanas primitivas y cuestiona la idea de que la gente comenzó a construir asentamientos permanentes con arquitectura monumental y a desarrollar estructuras sociales complejas sólo con la llegada de la agricultura, según los investigadores.

El estudio se refiere al asentamiento fortificado de Amnya, considerado la muralla de la Edad de Piedra más septentrional de Eurasia. Para su estudio, los investigadores recogieron muestras y realizaron la datación por radiocarbono: confirma la Edad de Piedra del sitio y lo identifica como el fuerte más antiguo conocido del mundo.

Los análisis paleobotánicos y estratigráficos muestran asimismo que los habitantes de Siberia occidental llevaban un estilo de vida muy desarrollado basado en los ricos recursos de la taiga: pescaban en el río Amnya y cazaban alces y renos con huesos, lanzas y piedras. Para conservar sus reservas de aceite de pescado y carne, elaboraban cerámicas elaboradamente decoradas.

Defensas avanzadas

Hasta ahora, el equipo de investigación, del que es primer autor Henny Piezonka, ha podido identificar diez fortalezas de la Edad de Piedra rodeadas por fosas, muros de tierra y empalizadas de madera. Los edificios demuestran las capacidades arquitectónicas y defensivas avanzadas de las sociedades de la Taiga o bosque boreal.

Este nuevo descubrimiento pone en duda la opinión anterior entre los investigadores de que los asentamientos permanentes con fortificaciones defensivas sólo estaban asociados conl as sociedades agrícolas que sucedieron a los cazadores-recolectores.

El asentamiento de Amnya ahora descubierto refuta la idea de que la agricultura y la ganadería eran requisitos previos para estructuras sociales diversificadas.

Lugares estratégicos

En varias partes del mundo, desde la península de Corea hasta Escandinavia, las comunidades de cazadores-recolectores desarrollaron asentamientos grandes y a menudo sedentarios que utilizaban principalmente fuentes de alimento acuáticas, destacan los investigadores.

En el caso de Amnya, la riqueza de recursos naturales de la taiga siberiana, como la pesca y los rebaños migratorios, probablemente desempeñaron un papel crucial en la creación de fuertes de cazadores-recolectores.

Estos asentamientos fortificados que dominan los ríos pueden haber servido como lugares estratégicos para controlar y explotar los ricos caladeros.

Naturaleza competitiva

“La naturaleza competitiva resultante del almacenamiento de recursos y el aumento de la población es evidente en estos edificios prehistóricos y refuta las suposiciones anteriores de que no hubo grandes conflictos en las sociedades de cazadores-recolectores”, declara al respecto Piezonka en un comunicado.

Los resultados de la nueva investigación demuestran la diversidad de posibilidades sociales que condujeron a una organización social compleja, que se refleja en la creación de edificios monumentales como el fuerte siberiano en Amnya.

Los resultados del estudio también subrayan la importancia de las condiciones ambientales locales para el desarrollo de las primeras sociedades humanas.

Referencia

The world's oldest-known promontory fort: Amnya and the acceleration of hunter-gatherer diversity in Siberia 8000 years ago. Henny Piezonka et al. Antiquity , Volume 97 , Issue 396 , December 2023 , pp. 1381 – 1401. DOI:https://doi.org/10.15184/aqy.2023.164.