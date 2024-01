Los astrónomos pueden haber resuelto un misterio en torno a una extraña estructura encontrada en el campo de escombros de una estrella que explotó: la curiosa formación se identificó por primera vez en los datos infrarrojos de Webb de abril de 2023 del remanente de supernova Cassiopeia A (Cas A), y se denominó "Monstruo Verde". Ahora, los científicos han concluido que se originó por una onda explosiva de la estrella que estalló, golpeando el material que la rodeaba.

Un equipo internacional de astrónomos ha interpretado con un nuevo enfoque los datos existentes sobre el conocido remanente de supernova Cassiopeia A (Cas A), empleando imágenes obtenidas por el Observatorio de rayos X Chandra y el Telescopio Espacial James Webb, para desarrollar una primera imagen de Cas A que combina datos de ambos telescopios de la NASA y arroja luz sobre una extraña estructura identificada en esa zona del cosmos.

Dos telescopios en conjunto

La enigmática formación se identificó por primera vez en abril de 2023, y aún no se había logrado precisar su origen. Sin embargo, al combinar los datos de Webb con los rayos X de Chandra, los investigadores creen que han descubierto la fuente de la misterios estructura, bautizada "Monstruo Verde".

"Ya sospechábamos que el Monstruo Verde fue creado por una onda expansiva de la estrella que explotó, chocando contra el material que la rodea. Pero Chandra nos ayudó a cerrar el caso", destacó en una nota de prensa el científico Jacco Vink, de la Universidad de Amsterdam, quien dirigió uno de los estudios publicados en Arxiv.

Según el comunicado, los científicos explicaron que una estrella masiva explotó para crear Cas A hace unos 340 años. El evento extremo gestó una bola de materia y luz que se expandió hacia afuera de la supernova. En las partes exteriores de Cas A, la onda expansiva golpeó el gas circundante, expulsado por la estrella entre 10.000 y 100.000 años antes de la explosión.

Desde la onda expansiva

Todas estas condiciones crearon un entorno favorable para la formación de polvo cósmico, luego que el material estelar expulsado se enfriara. Al parecer, en esa zona estaría la explicación para entender el origen del "Monstruo Verde".

Luego de analizar los datos de Chandra sobre el remanente, Vink y sus colegas descubrieron que los filamentos en la parte exterior de Cas A, provenientes de la onda expansiva, coincidían estrechamente con las propiedades de rayos X del Monstruo Verde, incluyendo menos hierro y silicio que en los restos de la supernova.

En consecuencia, esto implica un origen común para el Monstruo Verde y la onda expansiva. "Podemos concluir que el Monstruo Verde también es parte de la onda expansiva y está bombardeando la parte central de Cas A, en lugar de ser parte de ella", afirmó Ilse De Looze, de la Universidad de Gante en Bélgica, uno de los autores del segundo estudio publicado en Arxiv.

