Escribir a mano potencia las conexiones neuronales mucho más que si usamos un teclado de ordenador, por lo que es recomendable que los escolares utilicen con frecuencia lápiz y papel para facilitar el aprendizaje: le dan al cerebro más 'ganchos' para colgar los recuerdos.

Un nuevo estudio ha revelado que escribir a mano activa más zonas del cerebro que teclear en un dispositivo electrónico, lo que podría tener implicaciones para el aprendizaje y la memoria, particularmente en las aulas.

Investigadores de la Universidad Noruega de Ciencia y Tecnología (NTNU) realizaron un experimento con 36 estudiantes universitarios, a los que pidieron que escribieran o teclearan palabras que se les mostraban en una pantalla.

Mientras tanto, registraron la actividad eléctrica de sus cerebros mediante un dispositivo EEG con una matriz de sensores de 256 canales, que analizaba las señales cerebrales mientras escribían o tecleaban determinadas palabras.

Para el ejercicio de escribir a mano, los voluntarios utilizaron un lápiz digital y una pantalla táctil (no papel y lápiz), mientras que para la prueba de escribir mediante un teclado estándar utilizaron sólo un dedo. Todos los sujetos de prueba eran diestros.

Mayor conectividad neuronal

Los resultados mostraron que cuando los participantes escribían a mano, se producían patrones de conectividad más complejos y extensos entre diferentes regiones cerebrales, especialmente en las zonas parietales y centrales.

Estos patrones se asociaron con frecuencias de ondas cerebrales theta y alfa, que se han relacionado con la formación de la memoria y la codificación de nueva información.

Aunque los sujetos de prueba usaron lápices digitales para escribir a mano, los resultados probablemente serían los mismos si usaran un lápiz analógico sobre papel, consideran los investigadores. Estudios anteriores no habían mostrado diferencias entre los dos tipos de lápices.

Más sentidos implicados

La mejora de la actividad cerebral se debe a la cuidadosa formación de las letras al escribir a mano y, al mismo tiempo, a un mayor uso de los sentidos, explican los investigadores. Esto se aplica a todo tipo de lápiz, sea digital o analógico. Sin embargo, el simple movimiento de presionar repetidamente una tecla con el mismo dedo es menos estimulante para el cerebro, añaden.

Esto también es consistente con estudios previos que descubrieron que trazar letras con las manos promueve el aprendizaje. El caso más elocuente que citan los investigadores es el de los niños chinos, que lidian con caracteres complejos: los aprenden mejor si los dibujan con las manos.

Mayor integración sensorial

Este descubrimiento explica por qué los niños que han aprendido a escribir y leer en una tableta pueden tener dificultades para distinguir letras reflejadas en el espejo como 'b' y 'd': literalmente no han experimentado lo que se siente con sus cuerpos para producir estas letras, consideran los investigadores.

Los autores del estudio sugieren que la escritura a mano implica una mayor integración de la información visual y propioceptiva, es decir, la que proviene de los movimientos precisos y controlados de la mano al usar un bolígrafo. Esta información contribuiría a crear patrones de conectividad que favorecen el aprendizaje.

Impacto en la escuela

El estudio destaca la importancia de mantener la práctica de la escritura a mano en la escuela, especialmente en las primeras etapas del desarrollo, para establecer las condiciones óptimas para el cerebro.

Sin embargo, también reconoce la necesidad de adaptarse a los avances tecnológicos y recomienda que tanto profesores como alumnos sean conscientes de qué tipo de práctica tiene el mejor efecto de aprendizaje en cada contexto, por ejemplo, al tomar apuntes o al escribir un texto.

Ganchos para el recuerdo

El equipo de la NTNU ha investigado esto varias veces, primero en 2017, luego en 2020 y ahora en 2024. En 2017, examinó la actividad cerebral de 20 estudiantes mientas escribían a mano y en 2020 examinó la actividad cerebral en doce adultos jóvenes y doce niños mientras también escribían a mano. La conclusión es siempre la misma: el uso de lápiz y papel le da al cerebro más 'ganchos' para colgar los recuerdos.

Referencia

Handwriting but not typewriting leads to widespread brain connectivity: a high-density EEG study with implications for the classroom. F. R. (Ruud) Van der Weel and Audrey L. H. Van der Meer. Front. Psychol., 26 January 2024; Sec. Educational Psychology; Volume 14 – 2023. DOI:https://doi.org/10.3389/fpsyg.2023.1219945