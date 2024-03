La Tierra posee los campos magnéticos más fuertes del Universo

Súbitas explosiones de magnetismo inducidas por protones con iones pesados, a partir de experimentos en uno de los colisionadores de partículas más avanzados del mundo, hizo posible que los científicos crearan torbellinos magnéticos más potentes que los generados en una estrella de neutrones. De esta manera, la Tierra podría considerarse como el lugar con las condiciones necesarias para crear los campos magnéticos más fuertes del Universo.

Un análisis de las interacciones de partículas en el Relativistic Heavy Ion Collider (RHIC) o Colisionador de Iones Pesados Relativista, una instalación única en el mundo que forma parte del Laboratorio Nacional Brookhaven del Departamento de Energía de los Estados Unidos (DOE), identificó rastros de campos magnéticos récord, impresos en la pulverización del material que se desprende luego de la colisión entre protones con iones pesados.

Más potentes que un magnetar

"Esas cargas positivas de rápido movimiento pueden generar un campo magnético muy fuerte, que puede alcanzar los 1018 gauss. Se trata probablemente del campo magnético más fuerte de nuestro Universo", indicó en una nota de prensa el físico Gang Wang, uno de los autores del nuevo estudio, publicado en la revista Physical Review X.

En el Universo existen sitios donde la materia se distorsiona de forma tan salvaje que el magnetismo se convierte en una fuerza de enorme potencia. Conocidos como magnetares, los núcleos gravitacionalmente compactados de las estrellas de neutrones concentran campos magnéticos con una fuerza de alrededor de 100 billones de gauss. Gauss es la unidad de medida de un campo magnético, que también se conoce como inducción de flujo magnético o' inducción magnética.

Aunque se pensaba que estos gigantes cósmicos producían los campos magnéticos más poderosos en el Universo, podrían existir zonas aquí en la Tierra donde pequeñas "bolsas de magnetismo" lograrían superar con creces a las estrellas de neutrones. Estos destellos de magnetismo como los apreciados con el RHIC, serían 10.000 veces más fuertes que el magnetar más potente y 10 billones de veces más potentes que los 100 gauss de un imán de nevera, de acuerdo a un artículo publicado en Science Alert.

Un acercamiento a las partículas fundamentales

Además de la increíble potencia del fenómeno descubierto, el mismo también acerca a los científicos a la comprensión del plasma de quark-gluones (QGP). Este plasma es una fase de la cromodinámica cuántica que marca un estado en el cual varios de los componentes básicos de la materia podrían llegar a identificarse.

Como este nivel es imposible de observar directamente en la actualidad, las reacciones entre protones con iones pesados permiten un acercamiento clave a este fenómeno cuántico.

Referencia

Observation of the Electromagnetic Field Effect via Charge-Dependent Directed Flow in Heavy-Ion Collisions at the Relativistic Heavy Ion Collider. M. I. Abdulhamid et al. Physical Review X (2024). DOI:https://doi.org/10.1103/PhysRevX.14.011028