Enormes estructuras cósmicas podrían ser signos de civilizaciones extraterrestres avanzadas

Las hipotéticas esferas de Dyson son gigantescas estructuras cósmicas capaces de envolver a una estrella y todo su sistema, aprovechando de esta forma al máximo la energía que produce. Únicamente civilizaciones alienígenas muy avanzadas podrían diseñar este tipo de estructuras: una nueva investigación sugiere que ya podríamos haber detectado alguno de estos objetos, pero que quizás haya pasado desapercibido en la enorme cantidad de datos astronómicos con los que contamos en la actualidad.

Un equipo de investigadores liderado por el científico Matías Suazo, de la Universidad de Uppsala, en Suecia, ha publicado recientemente un nuevo estudio en la revista Monthly Notices of the Royal Astronomical Society en el que desarrollan una sugerente hipótesis en torno a la búsqueda de inteligencia extraterrestre. Sostienen que civilizaciones alienígenas con un gran avance tecnológico podrían estar ocultas en las llamadas esferas de Dyson: han identificado incluso 7 estructuras cósmicas candidatas, que deberán ser analizadas en profundidad y con nuevas tecnologías.

Gigantescas estructuras rodeando una estrella

Se denomina esfera de Dyson a un hipotético proyecto de ingeniería que solamente podrían desarrollar civilizaciones muy avanzadas. Esto significa dominar un tipo de destreza tecnológica casi inimaginable para nosotros en la actualidad, que permitiría a una sociedad extraterrestre construir una estructura alrededor de una estrella entera. Esto haría posible aprovechar toda la energía de la estrella, eliminando cualquier problema relacionado con la escasez de recursos dentro de ese sistema estelar.

El grupo de especialistas, que reúne investigadores de Suecia, India, Reino Unido y Estados Unidos, comienza indicando en su estudio que actualmente la búsqueda de inteligencia extraterrestre se lleva a cabo mediante múltiples técnicas y en diferentes bandas de longitud de onda. Sin embargo, las esferas de Dyson, megaestructuras que podrían ser construidas por civilizaciones avanzadas para aprovechar la energía de radiación de sus estrellas anfitrionas, representan una firma tecnológica (tecnofirma) potencial que no ha sido considerada en muchas investigaciones.

En principio, los científicos argumentan que podrían estar ocultas en datos públicos ya acumulados, como parte de grandes estudios astronómicos. Con esa premisa, encararon una compleja y extensa búsqueda en el cosmos de esferas parcialmente terminadas, que emitan un exceso de radiación infrarroja. Según un artículo publicado en Universe Today, fueron reduciendo la muestra de posibles estructuras candidatas hasta quedarse con 7 objetos: son enanas M, estrellas pequeñas y relativamente frías.

Una incógnita abierta

Según escriben en el estudio, “encontramos 7 enanas M que exhiben un exceso de infrarrojos de naturaleza poco clara, que es compatible con nuestros modelos de esfera de Dyson". Aunque hay explicaciones naturales para el exceso de infrarrojos proveniente de estos objetos, "ninguna de ellas explica claramente tal fenómeno en las candidatas, especialmente teniendo en cuenta que todas son enanas M", destacan los científicos.

Sin embargo, el exceso de emisión infrarroja observado podría estar originado en cualquier otro fenómeno cósmico y no tratarse de la tecnofirma que buscan los científicos. Para confirmar o descartar esta hipótesis, deberán encararse nuevos estudios sobre los objetos candidatos y aplicar tecnologías que permitan llegar a una conclusión certera sobre su estructura y composición. El tiempo dirá si alguna civilización extraterrestre con gran avance tecnológico ya se ha dejado ver en el Universo a nuestro alcance.

