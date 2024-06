Un ascensor espacial podría llevarnos a Marte en 40 días para 2050

Una empresa japonesa está trabajando en un proyecto para crear un ascensor espacial, que sería capaz de conectar a la Tierra con Marte en un tiempo mínimo de 40 días. La idea consiste en una extensa correa o tubo que saldría desde nuestro planeta hacia el espacio, por el cual circularían vehículos electromagnéticos impulsados por energía solar o microondas.

La firma japonesa Obayashi Corporation ha presentado un plan de trabajo para comenzar a diseñar y producir un ascensor espacial a partir del próximo año, que podría estar finalizado y operativo sobre 2050. Aunque el concepto tecnológico no es nuevo, sería la primera ocasión en la que se intenta llevar a la práctica: haría posible completar un viaje desde la Tierra a Marte en un mínimo de 40 días.

Según un artículo publicado en Science Alert, que reproduce información de Business Insider, la empresa japonesa conocida por haber construido la torre Tokyo Skytree anunció en 2012 que comenzaría el desarrollo del ascensor espacial en 2025, finalizando el proyecto en 2050. La construcción de la gigantesca estructura insumiría un presupuesto de 100 mil millones de dólares, en este momento casi 92 mil millones de euros.

Un avance único

En líneas generales, un ascensor o elevador espacial es una larga correa o tubo que sale desde la Tierra hacia el espacio, permitiendo la circulación de vehículos electromagnéticos, que podrían impulsarse mediante energía solar o microondas, entre otras posibilidades. La tecnología permitiría que un viaje a Marte, que actualmente llevaría entre 6 y 8 meses, se complete en un período mucho más corto, que oscilaría entre un máximo de 3 meses y un mínimo de 40 días.

Sin embargo, aunque la reducción de costes y tiempos es evidente, a partir de la velocidad que podría alcanzar este elevador, la idea presenta una serie de desafíos técnicos que han derivado en la imposibilidad de llevarla a la práctica, por lo menos hasta el momento. Aunque Obayashi Corporation mantiene con firmeza el proyecto, al mismo tiempo ciertos detalles a tener en cuenta y nuevos diseños podrían obligar a retrasar el inicio de la construcción, previsto para 2025. Pero los desarrolladores japoneses creen que igualmente podrán concluirlo sobre 2050.

Los beneficios económicos son más que evidentes, considerando los enormes costes de los cohetes y lanzamientos que se emplean actualmente para la exploración espacial. Los técnicos de la empresa japonesa estiman que su ascensor espacial podría reducir hasta cuatro veces el coste actual de los viajes espaciales, además de realizarse mediante vehículos mucho más seguros y que no generarían emisiones contaminantes de ninguna clase.

Desafíos técnicos

En un estudio publicado en 2023 por el científico Christian Johnson en la revista Journal of Science Policy & Governance se indica que un ascensor espacial funcionaría colocando un contrapeso en el espacio, atado a la superficie de la Tierra y preservado en su lugar por la fuerza centrífuga de la rotación del planeta.

Los desafíos técnicos, particularmente los relacionados con el material de la atadura, han impedido que un ascensor espacial supere la etapa de diseño. A pesar de esto, Johnson concluye que los avances en ciencia de materiales podrían hacerlo realidad en los próximos años, como proyecta la firma japonesa. Pero advierte que la innovación podría derivar en distintos conflictos geopolíticos, sugiriendo que su gestión se lleve a cabo mediante un consorcio internacional regulado por alguna entidad global independiente.

"Con la continua evolución de las ciencias de los materiales, la tecnología espacial y la ingeniería, no debería descartarse el concepto de ascensores espaciales en un futuro no muy lejano", indicó en una publicación de febrero de 2024 de la Northeastern University, en Estados Unidos, el físico Alberto de la Torre. El investigador indicó incluso que los ascensores espaciales podrían ser la llave para transformar a la humanidad en una civilización interplanetaria.

Referencia

International Opportunities and Technical Challenges for the Space Elevator. Christian Johnson. Journal of Science Policy & Governance (2023). DOI:https://doi.org/10.38126/JSPG220107