Un "Nuevo Niño" podría poner en jaque al clima global

El fenómeno conocido como "El Niño" es un cambio impredecible en los vientos y las corrientes sobre las aguas tropicales del Pacífico, que afecta significativamente a los climas de todo el planeta. Ahora, los científicos han descubierto una corriente oculta, un "hermano desconocido" llamado "El Nuevo Niño", que emerge más al sur en el Pacífico subtropical y puede desencadenar cambios climáticos en todo el Hemisferio Sur y a nivel global.

Un equipo internacional de científicos liderado por la Universidad de Reading, en el Reino Unido, ha descubierto que una pequeña zona del suroeste del Océano Pacífico, cerca de Nueva Zelanda y Australia, puede provocar cambios de temperatura que afecten a todo el Hemisferio Sur e, indirectamente, al clima global. El patrón climático identificado, que fue bautizado como “El Nuevo Niño” porque comparte algunas características con el fenómeno conocido como “El Niño”, es aún una incógnita para los investigadores en muchas de sus características.

Mayor inestabilidad climática

"Este descubrimiento significa hallar un nuevo cambio en el clima de la Tierra. Se trata de una nueva demostración de cómo un área relativamente pequeña del océano puede tener efectos de gran alcance en los patrones climáticos y meteorológicos globales", destacó en una nota de prensa el científico Balaji Senapati, autor principal de un estudio sobre “El Nuevo Niño”, que se publicó recientemente en la revista Journal of Geophysical Research: Oceans.

Luego de combinar observaciones del mundo real y modelos climáticos avanzados que abarcan 300 años, los especialistas pudieron rastrear un patrón que se repite anualmente en todo el Hemisferio Sur, con cuatro regiones alternas de aire cálido y frío. Descubrieron que la región más pequeña cerca de Australia y Nueva Zelanda funciona como “palanca de control” para este patrón, y que los cambios de temperatura del océano en esta parte del planeta influyen al mismo tiempo en las temperaturas atmosféricas en los subtrópicos del sur y las latitudes medias.

De acuerdo a un artículo publicado en Science Alert, a medida que cambian los patrones del viento estos alteran la profundidad de la capa superior de agua más cálida en el océano, que luego retroalimenta los cambios de temperatura en la atmósfera. El ciclo hallado podría generar una intensa inestabilidad climática y fenómenos meteorológicos extremos, aunque aún deben desarrollarse nuevos estudios para conocer a fondo las características del patrón e intentar predecir sus consecuencias.

Un patrón climático oculto

Los científicos determinaron que el océano juega un papel importante en este proceso. Cuando la onda atmosférica modifica los patrones del viento, afecta la forma en que el calor se mueve entre el océano y el aire. Esto genera variaciones en la profundidad de la capa superior de agua más cálida del océano, lo que puede provocar que los cambios de temperatura sean más intensos o más tenues.

El nuevo patrón ocurre de forma independiente con respecto a otros sistemas climáticos conocidos en los trópicos, como el patrón de calentamiento de corrientes y vientos alisios de “El Niño”, o su fase opuesta de enfriamiento, “La Niña”. De esta forma, los especialistas creen que “El Nuevo Niño” en realidad siempre ha sido parte del clima de la Tierra, pero recién se ha advertido en las últimas investigaciones.

Referencia

Southern Hemisphere Circumpolar Wavenumber-4 Pattern Simulated in SINTEX-F2 Coupled Model. Senapati, B., Morioka, Y., Behera, S. K., and Dash, M. K. Journal of Geophysical Research: Oceans (2024). DOI:https://doi.org/10.1029/2023JC020801