Revelan el origen de misteriosas señales sísmicas en el interior de la Tierra

Los científicos han logrado desvelar parte del misterio en torno a un conjunto de vibraciones sísmicas que se dispersan con el paso a través del manto de la Tierra de las ondas generadas por violentos terremotos: provienen de una zona cercana al límite entre el núcleo y el manto (CMB), y podrían estar vinculadas a extrañas anomalías en esa zona del interior de nuestro planeta.

Un equipo de investigadores de la Universidad de Utah, en Estados Unidos, ha liderado un nuevo estudio publicado recientemente en la revista AGU Advances que arroja luz sobre el origen de misteriosas ondas sísmicas, que viajan por el interior de la Tierra durante la eclosión de intensos terremotos, y que incluso parecen adelantarse a ellos. El fenómeno, denominado vibraciones precursores de PKP, desconcierta desde hace tiempo a los especialistas.

Enigmáticas ondas precursoras

Según informa The Universe Space Tech, cada vez que ocurre un terremoto en algún lugar de la Tierra, las oscilaciones se extienden no solo sobre la superficie, sino que también inciden en las profundidades de nuestro planeta. Poco a poco se desvanecen, pero también pueden llegar al otro lado de la Tierra, moviéndose a una velocidad extremadamente baja.

Sin embargo, incluso antes de que la oscilación principal atraviese el planeta, los científicos han rastreado señales más débiles, que parecen anticiparse al fenómeno más intenso y son precisamente las ondas precursoras de PKP. Está claro que nacen en algún lugar de la zona ubicada entre el núcleo y el manto (CMB), justo antes de encontrarse con el núcleo de la Tierra.

En el marco del nuevo estudio, los científicos estadounidenses estudiaron 58 terremotos que ocurrieron en Nueva Guinea, cuyas fluctuaciones llegaron a América del Norte. Colocaron detectores de ondas en diferentes lugares y llegaron a algunas interesantes conclusiones: pudieron determinar exactamente la zona en el borde de la separación entre el manto y el núcleo líquido externo del planeta dónde nacieron las ondas precursoras.

Ondas sísmicas a baja velocidad

De acuerdo a una nota de prensa, estas extrañas vibraciones sísmicas denominadas precursores de PKP parecen propagarse desde regiones muy profundas de América del Norte y el Pacífico Occidental, y posiblemente tengan una asociación con “zonas de velocidad ultrabaja”, que son capas delgadas en el manto donde las ondas sísmicas se ralentizan significativamente y registran un comportamiento anómalo.

Los especialistas aplicaron nuevos procedimientos de medición de última generación y analizaron simulaciones creadas por superordenadores para estudiar la dispersión de las ondas sísmicas, obteniendo algunas importantes precisiones sobre estas regiones delgadas situadas sobre la zona limítrofe entre el núcleo y el manto o CMB, en las cuales las ondas sísmicas disminuyen notablemente su velocidad. Sin embargo, aún queda un largo camino por recorrer para comprender en profundidad el papel de estas extrañas vibraciones en los terremotos y otros fenómenos similares.

Referencia

Investigating Ultra-Low Velocity Zones as Sources of PKP Scattering Beneath North America and the Western Pacific Ocean: Potential Links to Subducted Oceanic Crust. Michael S. Thorne et al. AGU Advances (2024). DOI:https://doi.org/10.1029/2024AV001265