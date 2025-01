La Luna tuvo un pasado magnético hace 2.000 millones de años

Un nuevo estudio concluye que el campo magnético de la Luna no disminuyó drásticamente hace unos 3,1 mil millones de años para ir desapareciendo lentamente en una progresiva agonía final: los datos de la sonda china Chang'e 6 muestran que, por el contrario, tuvo un repunte significativo hace aproximadamente 2,8 mil millones de años y se mantuvo activo por un lapso importante de tiempo.

Un equipo científico del Instituto de Geología y Geofísica y del Observatorio Astronómico Nacional de la Academia China de Ciencias llevó adelante estudios magnéticos sobre cuatro fragmentos de roca basáltica de tamaño milimétrico pertenecientes al lado oculto de la Luna, tomadas por la sonda Chang'e 6 y devueltas a la Tierra. Los hallazgos se resumen en un estudio publicado en la revista Science Advances.

Los especialistas accedieron a la primera información sobre el antiguo campo magnético en el otro lado de la Luna a través de las muestras traídas por la misión Chang'e 6: el equipo de investigadores descubrió que la intensidad del campo magnético lunar pudo haberse recuperado hace unos 2,8 mil millones de años, desafiando las ideas establecidas en torno a que el campo magnético se redujo con intensidad hace aproximadamente 3,1 mil millones de años y se mantuvo en un estado de baja energía hasta desaparecer.

Generación de un campo magnético lunar

"El campo magnético es un elemento clave para mantener el entorno habitable de un planeta. No solamente protege de los rayos cósmicos, sino que también preserva la atmósfera y el agua, convirtiéndose en un factor importante para crear un entorno adecuado para que la vida prospere", indicó en una nota de prensa el científico Shuhui Cai, uno de los autores del nuevo estudio.

En la Tierra, el fluido conductor del núcleo externo líquido es una aleación de hierro y níquel que contiene elementos ligeros como el azufre, con alta conductividad eléctrica. En función de las condiciones extremas de temperatura y presión en el interior terrestre, permanece en estado líquido dentro de un cierto rango de profundidad. Precisamente, el movimiento del fluido conductor en el núcleo externo líquido dentro del planeta actúa como un “generador” (también llamado dinamo) y produce el campo magnético.

Los especialistas creen que la Luna también tuvo en algún momento de su historia un generador de campo magnético similar al de la Tierra. Al comprender la evolución del generador de campo magnético lunar, los científicos podrán desvelar la estructura interna de nuestro único satélite natural, su historia térmica y el entorno de su superficie.

Una evolución diferente

Los datos de Chang'e 6 han confirmado que la evolución de la etapa media a tardía del campo magnético lunar está mal limitada: en consecuencia, la existencia de una dinamo lunar de larga vida sigue siendo posible y sin una limitación temporal precisa. Hasta el momento, las conclusiones sobre este tema se basaban en muestras devueltas por las misiones Apolo de la NASA sobre las décadas de 1960 y 1970, que indicaban que la Luna pudo haber tenido un generador relativamente activo que produjo un campo magnético hace entre 4,2 y 3,5 mil millones de años.

Estos análisis también mostraron que el campo disminuyó en un orden importante de magnitud hace unos 3,1 mil millones de años, para permanecer en un estado de baja energía antes de dejar de funcionar hace aproximadamente mil millones de años. Ahora, la nueva información muestra que existió un renovado impulso que reactivó el campo magnético lunar hace 2,8 mil millones de años.

“La razón de este rebote podría ser un cambio en la fuente de energía primaria del generador o un fortalecimiento del mecanismo de conducción inicial”, agregó Cai. Los nuevos datos permitirán comprender mejor los procesos de evolución del campo magnético de diferentes planetas, proporcionando incluso referencias importantes para el futuro de la Tierra.

Referencia

Persistent but weak magnetic field at the Moon’s midstage revealed by Chang’e-5 basalt. Shuhui Cai et al. Science Advances (2025). DOI:https://doi.org/10.1126/sciadv.adp3333