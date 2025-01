Las misteriosas ráfagas de radio rápidas podrían nacer en galaxias antiguas y muertas

Los astrónomos están dejando atrás la idea de que las ráfagas de radio rápidas (FRB) emanan únicamente de regiones de formación estelar activa o galaxias jóvenes: nuevas evidencias observacionales sugieren que los orígenes de estos enigmáticos eventos cósmicos podrían ser más diversos, incluyendo incluso a galaxias antiguas y sin actividad.

Investigadores de la Universidad Northwestern, en Estados Unidos, y la Universidad McGill, en Canadá, han concretado el primer rastreo de una ráfaga de radio rápida hasta su nacimiento en una galaxia lejana, antigua y sin actividad de formación de estrellas. El hallazgo pone en duda la noción predominante sobre estos fenómenos, que indicaba que solamente pueden provenir desde áreas de formación estelar en galaxias relativamente jóvenes.

Las ráfagas de radio rápidas (FRB, según las siglas en inglés) son un fenómeno astrofísico de causa aún desconocida que consiste en un pulso de radio de corta duración y gran energía, que en algunos casos se reitera y marca ritmos que desconciertan a los especialistas. Se detectan con radiotelescopios y en ocasiones presentan campos magnéticos inusuales y potentes.

Según detallan en un primer estudio y en otro trabajo complementario publicados en la revista The Astrophysical Journal Letters, los astrónomos estadounidenses y canadienses detectaron por primera vez una nueva FRB en febrero de 2024, a la que llamaron FRB 20240209A. La identificación, lograda con los instrumentos de la serie de radiotelescopios que conforman el Canadian Hydrogen Intensity Mapping Experiment (CHIME), motivó posteriormente el rastreo de la señal.

Desde el borde de una antigua galaxia

Detectaron que entre la explosión inicial en febrero y julio de 2024, la misma fuente produjo otros 21 pulsos: utilizando CHIME y otras instalaciones, determinaron que la FRB se originó en el borde de una galaxia ubicada a 2 mil millones de años luz de distancia de la Tierra, que tiene una antigüedad aproximada de 11.3 mil millones de años. Las simulaciones indicaron que la galaxia es extremadamente luminosa e increíblemente masiva, alcanzando aproximadamente 100 mil millones de veces la masa de nuestro Sol.

Además de ser la galaxia anfitriona de una FRB más masiva descubierta hasta la fecha, el equipo de astrónomos determinó que FRB 20240209A se originó aproximadamente a 130.000 años luz de distancia del centro de la galaxia, en un sitio sin formación de nuevas estrellas. Hasta el momento se cree que las ráfagas de radio rápidas provienen del centro de las galaxias, donde se concentra la dinámica más intensa de formación de nuevas estrellas.

Un nuevo misterio

“Se espera que las FRB se originen dentro de las galaxias, a menudo en regiones de formación estelar. La ubicación de esta FRB tan lejos de su galaxia anfitriona plantea preguntas sobre cómo pueden ocurrir estos eventos tan energéticos en regiones donde no se están formando nuevas estrellas”, indicó en una nota de prensa la científica Vishwangi Shah, una de las autoras de los estudios.

Los especialistas concluyen que aunque se cree que las FRB provienen de magnetares formados a través de explosiones de supernovas, los nuevos hallazgos muestran que no todas estas señales se originan en estrellas jóvenes. En consecuencia, es probable que exista una subpoblación de ráfagas rápidas de radio que están asociadas con sistemas estelares más antiguos. Ahora, el desafío para nuevos estudios es descubrir cómo se producen en estos espacios con escasa actividad y aparente quietud.

