Una exposición muestra el camino a la extinción de millones de seres vivos marinos conscientes

Ecos del océano, una exposición que une ciencia, tecnología, arte y creatividad, muestra los ecos que surgen en la mente de una ballena cuando tropieza con la contaminación sonora generada por la actividad humana. Una experiencia inmersiva invita a preservar el equilibrio entre el ser humano, la naturaleza y el resto de especies que conviven en el planeta.

La exposición ‘Ecos del océano’, que se exhibe en el Espacio Fundación Telefónica de Madrid desde el 12 de febrero de 2025, nos acerca a la realidad de un planeta agua, mares y océanos amenazados en su biodiversidad, patrones climáticos, sistemas de corrientes y en sus equilibrios hidroquímicos, poblado de millones de seres vivos. Algunas especies marinas han desarrollado su propia cultura, se comunican entre congéneres, dan muestras de consciencia tal y como la entendemos para los humanos, inteligencias y consciencias distintas que están en este mundo, junto a la humanidad. Millones de seres amenazados por el cambio global antropogénico.

‘Ecos del océano’ nos propone una increíble experiencia inmersiva y sensorial creada por el colectivo de artistas digitales Marshmallow Laser Feast en diálogo con el Laboratorio de Aplicaciones Bioacústicas de la Universidad Politécnica de Cataluña. Su obra Seeing Echoes in the Mind of the Whale (Avistando ecos en la mente de la ballena) es la pieza central de la exposición comisariada por José Luis de Vicente, una gran instalación audiovisual envolvente que invita al visitante a reflexionar sobre la sostenibilidad de los ecosistemas marinos.

Conexión invisible

Marshmallow Laser Feast (MLF) es un colectivo británico de artistas que ya estuvo en el Festival de artes inmersivas (Fundación Telefónica, junio 2019) y su obra en el Festival ArtFutura en diferentes ediciones, la primera vez en 2016. De hecho, José Luis de Vicente empezó su espectacular carrera de comisario en ArtFutura. MLF se caracteriza por crear instalaciones multisensoriales que iluminan la conexión invisible, pero fundamental, profunda, que une al mundo animal y vegetal, humano y natural, a la vez que denuncia y nos sumerge en la experimentación de los desafíos que enfrenta nuestro planeta en el siglo XXI, reflexionando sobre nuestra dependencia y responsabilidad con los organismos vivos con los que lo compartimos. MLF ha estado asociado y participado en diferentes encuentros de Extinction Rebellion (XR) en Reino Unido y se le ha asociado a los principios de este movimiento. Es, quizá, una respuesta estética al famoso “lema” de XR: Camino a la Extinción… ¿qué podemos hacer al respecto?

La exposición muestra los efectos que la actividad humana tiene en el medio marino y solicita a los visitantes que se acerquen a ella con una nueva perspectiva activista a ser posible, en un momento político y medioambiental clave para el océano. Elon Musk y el presidente Donald Trump están eliminando datos científicos del clima de las webs federales. Los nazis quemaban libros, estos eliminan datos de ciencia. También están impidiendo o han amenazado con hacerlo el acceso desde fuera de Estados Unidos a empresas que trabajan en el pronóstico meteorológico, climático, o en la sostenibilidad. En junio de 2025, la ciudad francesa de Niza acogerá la Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Océanos donde se espera que se ratifique el Tratado Global de los Océanos, un tratado que tiene como objetivo garantizar la protección del 30% de los océanos del mundo para 2030.

Inmersión junto a los cetáceos en la exposición Ecos del océano. / Cortesía de Disseny Hub.

Viaje con una ballena

Seeing Echoes In the Mind of the Whale es una instalación audiovisual inmersiva que lleva a los visitantes a un viaje con una ballena en el que experimentan el choque causado a las ballenas por la contaminación sonora generada por el hombre. La exposición inmersiva plantea un recorrido por doce grandes pantallas: esta instalación narrativa multipantalla integra imágenes generadas con tecnologías de inteligencia artificial y grabaciones sonoras reales de especies marinas recogidas en distintos puntos del planeta. Datos y sonidos surgidos de una investigación liderada por el LAB de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) que estudia la contaminación acústica de los océanos y el impacto sobre algunas de las especies que los habitan, entre ellas ballenas, cachalotes y otro tipo de cetáceos.

La exposición es una muestra de la fructífera interrelación entre arte, ciencia, tecnología y sociedad (ACTS), en la que las emociones estéticas son fundamentales para adentrarse en el mundo acuático de nuestros primos: los cetáceos que nos miran con ojos de mamífero nos preguntan, ¿ahora qué? La exposición ha sido posible por una colaboración entre ciencia, diseño y arte. En particular gracias al trabajo investigador del Laboratorio de Aplicaciones Bioacústicas de la Universidad Politècnica de Cataluña, BarcelonaTech (UPC) bajo la dirección del catedrático Michel André quien también es fundador y presidente de The Sense of Silence Foundation.

Tres especies

La pieza de MLF sigue los viajes de tres especies principales: un delfín nariz de botella, una ballena jorobada y un cachalote. Cada una de estas criaturas respira en la superficie del agua antes de volver a sumergirse en el azul profundo. Con cada respiración, la perspectiva cambia, lo que permite a los espectadores experimentar el mundo a través de los ojos y los sentidos de estos extraordinarios animales.

A través de esta lente cambiante, la instalación destaca las formas únicas en que estas especies perciben su entorno. El colectivo de artistas Marshmallow Laser Feast nos ha invitado en distintas ocasiones a mirar a través de los ojos de los animales o de la respiración de los árboles, de una sequoia gigante. Nos vendría bien mirar más a menudo a través de sus ojos y escuchar y ver los ecos del océano, los sonidos y las canciones de nuestros primos los cetáceos.