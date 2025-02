Podemos comprender oraciones escritas en un parpadeo

Nuestro cerebro puede entender oraciones escritas en lo que dura el parpadeo de un ojo, según revela un nuevo estudio. Los científicos descubrieron que el procesamiento del lenguaje escrito ocurre a velocidades significativamente más rápidas de las necesarias para hablar o comunicarse en voz alta.

Investigadores de la Universidad de Nueva York, en Estados Unidos, han descubierto que al leer una breve oración o mensaje corto nuestros cerebros detectan su estructura lingüística básica extremadamente rápido, en aproximadamente 150 milisegundos o el tiempo que dura un abrir y cerrar de ojos.

Esto demuestra que el cerebro humano puede procesar la información escrita, por lo menos en extensiones cortas, prácticamente a la misma velocidad a la que integra la información visual, y mucho más rápido con respecto a la palabra hablada. Los resultados de la investigación se resumen en dos nuevos estudios, publicados en Journal of Neuroscience y Science Advances.

Información y mensajes en exceso

Los hallazgos resultan claves en un contexto de sobreabundancia de información: a diario, recibimos una gran cantidad de mensajes mediante teléfonos inteligentes, tabletas y ordenadores, entre otros dispositivos. Si el cerebro no fuera capaz de procesarlos con rapidez, la confusión sería enorme y generaría numerosos inconvenientes.

“Nuestros experimentos revelan que el cerebro puede ser capaz de percibir el lenguaje de manera similar a las escenas visuales, cuya esencia se puede captar rápidamente de una sola mirada. Esto significa que la capacidad de procesamiento del cerebro humano para el lenguaje escrito puede ser mucho más rápida de lo que podríamos pensar”, indicó en una nota de prensa la científica Liina Pylkkänen, una de las autoras de ambos estudios.

“Por ejemplo, si lo comparamos con la cantidad de tiempo que lleva escuchar una sílaba, el cerebro puede detectar toda la estructura de una oración corta en el mismo lapso de tiempo”, agregó la especialista. Esto nos permite comprender por qué somos capaces de captar tantos mensajes cortos al mismo tiempo, que nos llegan desde notificaciones, aplicaciones o textos en pantalla.

En los últimos años, el avance del correo electrónico, las redes sociales y las aplicaciones para móviles han cambiado radicalmente nuestra experiencia de lectura, que pasó de ser una actividad contemplativa y pausada a un consumo frenético y fragmentado de contenido digital, con mensajes cortos que nos bombardean constantemente.

Comprensión y decisiones en un abrir y cerrar de ojos

Aunque en ocasiones esta realidad puede ser caótica y abrumarnos, todo indica que el cerebro humano ha logrado adaptarse. “Este cambio ha dejado en claro que nuestros cerebros no solo tienen la capacidad de procesar instintivamente mensajes rápidos, sino que también pueden tomar decisiones rápidas basadas en ellos, como mantener o eliminar un correo electrónico o como responder a una breve actualización de las redes sociales”, indicó Pylkkänen en el comunicado.

Además, considerando que nuestros cerebros pueden comprender el significado de estos mensajes rápidos de una sola mirada, esto revelar algo fundamental sobre el potencial de procesamiento del sistema cognitivo de lenguaje, en el cual intervienen distintas áreas del cerebro. Incluso, los científicos comprobaron que pequeños errores en la estructura de la frase también provocan una respuesta rápida.

Estos errores pueden pasar fácilmente desapercibidos para los lectores: a partir de los 400 milisegundos, el cerebro parece “corregir” el error, procesando automática la oración como si estuviera escrita a la perfección. En consecuencia, las equivocaciones se pasan por alto en la lectura porque el cerebro ya las ha corregido internamente, demostrando una vez más su increíble velocidad de procesamiento.

(Una primera versión de este artículo se publicó el 29 de octubre de 2024)

Referencias

Language at a glance: How our brains grasp linguistic structure from parallel visual input. Jacqueline Fallon and Liina Pylkkänen. Science Advances (2024). DOI:https://doi.org/10.1126/sciadv.adr9951

The spatiotemporal dynamics of bottom-up and top-down processing during at-a-glance reading. Nigel Flower and Liina Pylkkänen. Journal of Neuroscience (2024). DOI:https://doi.org/10.1523/JNEUROSCI.0374-24.2024