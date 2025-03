Descubren las moléculas de carbono más grandes jamás identificadas en Marte

El rover Curiosity de la NASA ha descubierto largas cadenas de carbono en Marte. En la Tierra, moléculas como estas son producidas por procesos biológicos: podrían ser restos de bloques de construcción de la vida antigua en el Planeta Rojo.

La NASA ha realizado un hallazgo clave en la superficie marciana, al detectar las moléculas orgánicas más grandes jamás identificadas en el Planeta Rojo. Este descubrimiento, concretado por el rover Curiosity, es un avance importante en la búsqueda por comprender la historia y la habitabilidad de Marte en el pasado. La detección de estos compuestos orgánicos, fundamentales para la vida tal como la conocemos, ofrece nuevas pistas sobre la complejidad química que pudo haber existido en Marte hace millones de años.

“Nuestro estudio demuestra que, incluso hoy, al analizar muestras de Marte podríamos detectar firmas químicas de vidas pasadas, si alguna vez existieron en Marte”, indicó en una nota de prensa la científica Caroline Freissinet, autora principal del estudio que resume los hallazgos, publicado recientemente en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Los investigadores detectaron cadenas de moléculas que contenían hasta doce átomos de carbono unidos entre sí, en una muestra de roca de 3,7 mil millones de años de antigüedad recolectada de un lecho lacustre seco denominado Yellowknife Bay, según informa Live Science.

¿Antiguos lagos repletos de vida?

Se cree que estas largas cadenas de carbono se originaron a partir de moléculas llamadas ácidos grasos, que en la Tierra son producidas por la actividad biológica. Aunque los ácidos grasos pueden formarse sin aporte biológico, su existencia en el Planeta Rojo indica que los signos básicos de vida pueden estar al acecho en el suelo marciano.

El descubrimiento sugiere que, en algún momento, las condiciones ambientales en Marte pudieron haber sido lo suficientemente benignas para permitir la formación y preservación de estos compuestos. El análisis se realizó utilizando instrumentos sofisticados a bordo del rover Curiosity, que permiten descomponer rocas y suelos marcianos para identificar su composición química.

Durante la investigación, el rover examinó muestras provenientes de sedimentos y depósitos de arcilla, los cuales se formaron en antiguos ambientes acuáticos. La presencia de agua es un factor determinante, ya que facilita las reacciones químicas necesarias para la síntesis de moléculas orgánicas complejas.

Evolución química y climática

El descubrimiento de estas moléculas orgánicas de gran tamaño abre nuevos interrogantes sobre la evolución química de Marte. Aunque no implica directamente la existencia de vida, sí refuerza la idea en torno a que este planeta albergó procesos químicos que, en la Tierra, se vinculan estrechamente con la biología.

Referencia Long-chain alkanes preserved in a Martian mudstone. Caroline Freissinet et al. PNAS (2025). DOI:https://doi.org/10.1073/pnas.2420580122

Además, la diversidad de moléculas orgánicas identificadas apunta a que la química orgánica en Marte es más rica de lo pensado hasta hoy. Al mismo tiempo, otro aspecto importante de este hallazgo es su contribución a la comprensión del pasado geológico y climático de Marte.

La existencia de depósitos de arcilla y sedimentos sugiere que el planeta experimentó episodios prolongados de condiciones húmedas, una característica que podría haber incrementado las posibilidades para el desarrollo de procesos prebiológicos.