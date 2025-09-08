Pequeños robots para controlar el esperma podrían revolucionar las técnicas de fertilidad

Los microbots de esperma tienen el potencial de mejorar la salud reproductiva con controles magnéticos y seguimiento de rayos X en tiempo real: fueron probados con éxito actuando a través de un cuello uterino y un útero falsos.

Un equipo internacional de investigadores liderado por la Universidad de Twente, en Países Bajos, ha logrado convertir espermatozoides reales en microrobots capaces de responder a campos magnéticos y ser visualizados en tiempo real mediante imágenes de rayos X. El avance, que se describe en un estudio publicado en la revista npj Robotics, representa un hito en la microrobótica médica: siembra expectativas en el diagnóstico de la infertilidad y terapias de liberación dirigida de fármacos dentro del tracto reproductivo femenino.

Los investigadores recubrieron células de esperma con nanopartículas de óxido de hierro para dotarlas de un momento magnético detectable en imágenes de tomografía computada. Este biohíbrido permite guiar a los “espermabots” dentro de un modelo anatómico de tamaño real utilizando un campo magnético rotatorio, sin comprometer la viabilidad de las células uterinas tras 72 horas de exposición.

Estructura y ventajas

Según una nota de prensa, los especialistas encararon la fabricación de clusters de espermatozoides autoensamblados electrostáticamente, con nanopartículas de hierro de aproximadamente 15 nanómetros de diámetro. La plataforma experimental utilizó un manipulador robótico con un imán permanente rotatorio, para inducir un movimiento de giro de los clusters.

Entre las principales ventajas de la nueva tecnología, puede destacarse que los microbots combinan larga vida útil, control direccional completo y alta detectabilidad en sistemas de imágenes médicas, superando en contraste y maniobrabilidad a robots basados en células vivas individuales.

Pruebas y aplicaciones

La biocompatibilidad fue abordada en pruebas in vitro: los agregados recubiertos resultaron citocompatibles y no mostraron toxicidad significativa sobre cultivos de células uterinas humanas, un resultado preliminar que favorece el avance hacia estudios más avanzados, pero no exime de evaluar efectos a largo plazo. Además, los investigadores insisten en que la seguridad debe confirmarse con rigor antes de cualquier ensayo en humanos.

Referencia Sperm cell empowerment: X-ray-guided magnetic fields for enhanced actuation and localization of cytocompatible biohybrid microrobots. Veronika Magdanz et al. npj Robotics (2025). DOI:https://doi.org/10.1038/s44182-025-00044-1

Las aplicaciones potenciales que describen los científicos incluyen la entrega localizada de medicamentos en el útero o las trompas de Falopio, terapias dirigidas contra tumores del aparato reproductor y nuevas herramientas diagnósticas para entender la migración espermática y las causas de infertilidad inexplicada.

También se espera que los conocimientos obtenidos puedan ayudar a optimizar técnicas de reproducción asistida, como la fecundación in vitro, al aportar datos sobre transporte y comportamiento de espermatozoides en condiciones más realistas y con un mayor nivel de detalle.