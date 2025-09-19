Descubren por qué algunas personas no tienen actividad sexual durante toda su vida

Los científicos analizaron las diferencias entre los adultos maduros que nunca habían tenido relaciones sexuales y los que sí. Descubrieron que la falta de actividad sexual está asociada con una variedad de factores genéticos, ambientales, físicos y mentales, aunque aún queda mucho por desvelar.

Un nuevo estudio a gran escala, publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), ha arrojado luz sobre el fenómeno de la inactividad sexual de por vida: desvela que afecta aproximadamente al 1% de la población. La investigación, que se basó en datos de cerca de 400.000 residentes del Reino Unido y 13.500 de Australia, sugiere que la ausencia de sexo está ligada a una compleja combinación de factores genéticos, ambientales, físicos, cognitivos y sociales.

Más que una elección personal

Tradicionalmente se relaciona el celibato con una elección personal, motivada por ciertas creencias o cuestiones religiosas, pero los hallazgos de los investigadores de la Universidad de Amsterdam, en Países Bajos, la Universidad de Queensland, en Australia, y el Instituto Karolinska, en Suecia, indican que la genética puede desempeñar un papel clave.

Según el estudio, las variantes genéticas comunes explican el 17% de la tendencia a la inactividad sexual en los hombres y el 14% en las mujeres. Sin embargo, no existe un "gen del celibato": en cambio, el comportamiento está influenciado por la acumulación de miles de genes, cada uno con un efecto minúsculo. Esta interacción genética se superpone con otros rasgos, como la introversión, el trastorno del espectro autista y la anorexia.

De acuerdo a un artículo publicado en The Conversation por uno de los autores, el estudio también identificó una serie de aspectos específicos en las personas que nunca han tenido relaciones sexuales. Se descubrió que, en promedio, poseen niveles educativos más altos, consumen menos alcohol y tabaco, y tienden a sentirse más nerviosas, solitarias y desdichadas. Otros rasgos asociados incluyen usar gafas a una edad más temprana, tener una menor fuerza muscular y pasar menos tiempo usando el teléfono móvil.

Aislamiento, aspectos sociales y geográficos

“Para muchos, las relaciones románticas y sexuales son fuentes clave de apoyo emocional. Nuestros hallazgos muestran que la ausencia de tales relaciones está relacionada con mayores sentimientos de aislamiento y menor bienestar", indicó en una nota de prensa la Dra. Laura Wesseldijk, una de las líderes de la investigación.

Referencia Life without sex: Large-scale study links sexlessness to physical, cognitive, and personality traits, socioecological factors, and DNA. Abdel Abdellaoui et al. PNAS (2025). DOI:https://doi.org/10.1073/pnas.2418257122

El entorno social y geográfico también desempeña un rol que no puede soslayarse. Los hombres que no han tenido sexo de por vida a menudo residen en regiones del Reino Unido con una proporción de mujeres relativamente menor. Además, la inactividad sexual es más elevada en áreas con mayor desigualdad de ingresos, tanto para hombres como para mujeres. Estos descubrimientos refuerzan la idea en cuanto a que la vida sin sexo no es un fenómeno aislado, sino que está entrelazada con factores socioeconómicos más amplios.

Los científicos a cargo del estudio enfatizan que los resultados muestran relaciones importantes, no causalidades. Destacan que la genética es solo una faceta de la intrincada red de factores que influyen en el comportamiento, y que los elementos ambientales, sociales y culturales también tienen un papel significativo. En concreto, el estudio ofrece una nueva mirada sobre la complejidad de la intimidad humana y las relaciones personales en la sociedad moderna.