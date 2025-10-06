Millones de edificios están en peligro por el aumento en el nivel del mar

El aumento del nivel del mar podría poner a más de 100 millones de edificios en todo el Sur Global en riesgo de inundaciones regulares si no se reducen rápidamente las emisiones contaminantes, según un nuevo estudio. La investigación proporciona la primera evaluación a gran escala del impacto a largo plazo del aumento del nivel del mar sobre la infraestructura costera en África, el Sudeste Asiático y América Central y del Sur.

Un nuevo estudio liderado por la Universidad McGill, en Canadá, aporta la primera evaluación detallada, realizada edificio por edificio, del riesgo que plantea el aumento del nivel del mar sobre las zonas costeras del hemisferio sur. El resultado es inquietante: incluso con incrementos reducidos, millones de construcciones quedarían expuestas a inundaciones permanentes y podrían desaparecer.

Los autores analizaron 840 millones de edificios en África, el sudeste asiático y América Central y del Sur, combinando imágenes satelitales con datos de elevación para modelar la inundación de acuerdo a distintos escenarios de aumento del nivel del mar.

Escenarios concretos

Con solo 0,5 metros de incremento, un nivel fácil de alcanzar durante los próximos siglos aún con recortes fuertes de emisiones, alrededor de 3 millones de edificios quedarían en riesgo de inundación. Con 5 metros de subida el número saltaría a unos 45 millones, y en un escenario extremo de 20 metros la exposición ascendería a unos 136 millones de edificios.

Estudios previos sobre el impacto del incremento del nivel del mar en las ciudades costeras y hasta un análisis de la NASA han llegado a conclusiones similares. Los científicos subrayan además que la distribución geográfica del riesgo no es homogénea: la topografía costera y la localización de asentamientos hacen que ciertos países y regiones queden especialmente expuestos, con barrios enteros y piezas clave de infraestructura directamente amenazadas, como puertos, refinerías y áreas de patrimonio cultural, entre otras.

La vulnerabilidad concentrada en algunas zonas aumenta el potencial de interrupciones en cadenas logísticas y en el suministro de bienes esenciales, con repercusiones económicas y sociales más allá de las regiones inundadas.

Planificar para salvar áreas en el futuro

La investigación, publicada en la revista npj Urban Sustainability, ofrece además herramientas prácticas: los datos se han hecho accesibles mediante un mapa interactivo alojado en Google Earth Engine, que permite a planificadores y gestores visualizar las áreas de mayor exposición y diseñar respuestas locales de adaptación.

Referencia Assessing the exposure of buildings to long-term sea level rise across the Global South. M. Willard-Stepan et al. npj Urban Sustainability (2025). DOI:https://doi.org/10.1038/s42949-025-00259-z

De acuerdo a una nota de prensa, es imprescindible integrar escenarios de largo plazo en la planificación territorial, priorizar infraestructuras críticas y considerar soluciones que van desde defensas costeras hasta la gestión ordenada del retiro de las poblaciones, cuando proteger resulte inviable. En definitiva, las decisiones tomadas hoy sobre emisiones, planificación e inversión en adaptación determinarán cuántos edificios y comunidades se podrán salvar en un futuro.

Los responsables del estudio indican que, aunque el ritmo del aumento del nivel del mar es lento en términos humanos, sus efectos son prácticamente irreversibles a escala de siglos, si no se detiene la quema de combustibles fósiles y la consecuente generación de emisiones contaminantes.