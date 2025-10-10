Una red asfáltica inteligente proporciona informes en directo desde dentro de las carreteras

Una tela inteligente conectada a un modelo de IA y colocada en el asfalto permite obtener datos en tiempo real sobre el estado estructural de las carreteras, facilitando la toma de decisiones y optimizando la seguridad.

Un nuevo avance en monitorización vial promete transformar el mantenimiento de carreteras: una tela que integra sensores, tejida con fibras naturales e hilos conductores, puede integrarse dentro de las capas de asfalto para enviar informes continuos sobre el estado interno de la calzada. La iniciativa, liderada por investigadores del Instituto Fraunhofer, en Alemania, permite detectar daños en capas profundas sin necesidad de perforar ni cerrar tramos de vía.

La solución se basa en una tela de soporte elaborada con fibras de lino, en las que se entrelaza un cable sensor de menos de un milímetro de diámetro. Esa estructura se dispone a lo ancho de la calzada bajo la capa superficial de asfalto, quedando así embebida dentro de la estructura vial, según explica una nota de prensa.

Mantenimiento más eficiente

El principio operativo es simple y a la vez efectivo: las tensiones, microgrietas y deformaciones que se desarrollan con el tiempo cambian la expansión del material y, en consecuencia, la resistencia eléctrica del hilo sensor. Un equipo de medición instalado a un costado de la carretera recoge esos cambios y los envía a un software de análisis, que incorpora algoritmos de Inteligencia Artificial (IA) para valorar la extensión del daño y proyectar su evolución.

De esta manera, la red ofrece “informes en directo” y en tiempo real acerca de aquello que está ocurriendo bajo la superficie, y que los técnicos no pueden apreciar. Los beneficios incluyen una planificación de mantenimiento más eficiente, menos intervenciones destructivas y una reducción de las interrupciones de tráfico.

La posibilidad de conocer con antelación y precisión dónde y cómo progresa la degradación permite a las autoridades priorizar reparaciones localizadas y evitar reasfaltados innecesarios. Sin embargo, los investigadores aclaran que la tecnología no alarga por sí sola la vida del pavimento, pero sí mejora la gestión de su ciclo de vida.

Carreteras inteligentes

En las pruebas iniciales, la tela inteligente ya se ha instalado en una vía industrial en Alemania para validar su resistencia y comprobar la fiabilidad de las lecturas a largo plazo. Si las pruebas resultan exitosas, las carreteras podrían dejar de ser superficies "ciegas" y pasar a ser redes inteligentes que informan en tiempo real desde su interior, según indica New Atlas.

Los ensayos buscan además perfeccionar el software de interpretación de datos y establecer umbrales que permitan traducir los cambios en decisiones operativas claras. El uso de fibras naturales como el lino contribuye a que la solución sea económicamente viable para cubrir grandes extensiones de carretera, según los desarrolladores.