La anomalía en el campo magnético de la Tierra sigue creciendo

A partir de datos de la constelación de satélites Swarm de la Agencia Espacial Europea (ESA), los científicos han descubierto que la región débil del campo magnético de la Tierra sobre el Atlántico Sur, conocida como Anomalía del Atlántico Sur, se ha expandido en un área de casi la mitad del tamaño de Europa continental desde 2014 hasta hoy.

Un nuevo estudio liderado por el científico Chris Finlay, profesor de la Universidad Técnica de Dinamarca, y publicado en la revista Physics of the Earth and Planetary Interiors, se basa en el análisis de 11 años de mediciones del campo magnético terrestre realizadas por los satélites Swarm de la Agencia Espacial Europea (ESA) para demostrar que la denominada Anomalía del Atlántico Sur, una extensa región de debilitamiento del campo magnético de nuestro planeta, ha seguido expandiéndose en la última década.

Según una nota de prensa, lo ha hecho además de forma desigual, con un empeoramiento particularmente rápido y pronunciado en una zona del Atlántico frente a la costa sudoeste de África. Los científicos responsables del nuevo modelo concluyen que la anomalía ha aumentado su superficie en una amplitud comparable a casi la mitad de Europa continental, entre 2014 y 2025.

Debilitamiento desigual: más intenso sobre África

Además, mientras la zona próxima a Sudamérica presenta algunos cambios, la región frente a África muestra un debilitamiento más intenso y acelerado desde alrededor de 2020. Los investigadores atribuyen este comportamiento a patrones inusuales en la dinámica del límite entre el núcleo líquido externo y el manto rocoso de la Tierra: "parches" o "manchas" de flujo inverso que alteran la dirección y la intensidad de las líneas magnéticas.

Los datos indican que uno de esos parches se estaría desplazando hacia el oeste sobre África, contribuyendo a la pérdida local de intensidad del campo. Estas estructuras en la base del manto modifican la señal magnética observada en órbita y explican por qué el debilitamiento no es homogéneo.

Vale recordar que la Anomalía del Atlántico Sur se extiende desde Sudamérica hasta el sur de África: la debilidad del campo magnético terrestre en ese sector aumenta la intensidad de la radiación solar y puede producir fallas en satélites y equipos electrónicos, como así también en el Sistema de Posicionamiento Global o GPS, al dejarlos expuestos a más partículas cargadas provenientes del espacio.

Movimientos permanentes: un sistema dinámico

Debido a estas posibles consecuencias, la anomalía es un punto de atención para la gestión de riesgos espaciales y para los operadores de misiones orbitales. Al mismo tiempo, el nuevo conjunto de datos revela que otras áreas del planeta experimentan tendencias opuestas: por ejemplo, el campo magnético se ha fortalecido sobre Siberia, mientras que se ha debilitado sobre gran parte de Canadá.

Referencia Core field changes from eleven years of Swarm satellite observations. C.C. Finlay et al. Physics of the Earth and Planetary Interiors (2025). DOI:https://doi.org/10.1016/j.pepi.2025.107447

Estos movimientos están asociados con el desplazamiento del polo magnético norte y con la compleja dinámica del núcleo terrestre, directamente relacionado con la formación e intensidad del campo magnético, el "escudo protector" que nos resguarda de las partículas solares nocivas. Según los científicos, estas variaciones afectan modelos de navegación y requieren actualizaciones periódicas.

Los especialistas destacan que los cambios observados son parte de la naturaleza dinámica del sistema, y que la supervisión continua con instrumentos como Swarm es esencial para entender la evolución futura del campo magnético y mitigar sus efectos sobre la tecnología satelital y los sistemas de posicionamiento, entre otras consecuencias.