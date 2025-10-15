Una investigación internacional expone las debilidades de los puentes en todo el mundo y propone vigilarlos desde el espacio

Un estudio que abarcó 744 puentes en todo el mundo descubrió que las estructuras en América del Norte se encuentran en peor estado, seguidas de las de África. Además del análisis y la clasificación, los científicos aportan una solución que podría cambiar la forma en que se protege la infraestructura a nivel mundial: monitorizar la estabilidad de los puentes desde el espacio para detectar problemas antes de que se conviertan en desastres.

Una investigación liderada por la Universidad de Houston, en Estados Unidos, que contó con la colaboración de ingenieros y científicos de universidades europeas y estadounidenses, integró datos tradicionales con mediciones obtenidas a través de una técnica denominada MT-InSAR, que permite detectar desplazamientos milimétricos en estructuras desde satélites en el espacio, para identificar problemas estructurales en puentes de todo el planeta.

Estructuras vitales en riesgo

Según los autores, la incorporación de MT-InSAR podría ofrecer cobertura de monitoreo para más del 60 % de los puentes de gran tamaño a nivel global, aprovechando misiones espaciales como Sentinel-1 y la recientemente lanzada NISAR.

El estudio, publicado en la revista Nature Communications, demuestra debilidades estructurales en 744 puentes de gran magnitud en distintos puntos del planeta, y propone incorporar observaciones satelitales para mejorar la detección temprana de riesgos y priorizar reparaciones.

Los resultados indican además que menos del 20 % de esos puentes cuentan hoy con sistemas de monitoreo estructural instalados, con sensores in situ que registren vibraciones y deformaciones, dejando a una gran parte de la infraestructura sin vigilancia continua.

Al sumar la disponibilidad de observaciones satelitales en los marcos de evaluación de vulnerabilidad, los investigadores estimaron que el número de puentes clasificados como de “alto riesgo” podría reducirse en un tercio.

Al mismo tiempo, de aquellos que quedarían en esa categoría la mitad podrían beneficiarse directamente de la vigilancia desde el espacio.

Monitoreo espacial

“Al integrar datos satelitales en marcos de riesgo, podemos reducir significativamente el número de puentes clasificados como de alto riesgo, especialmente en regiones donde instalar sensores tradicionales resulta demasiado costoso", indicó en una nota de prensa Pietro Milillo, uno de los autores del estudio.

El trabajo internacional identificó además diferencias regionales: las infraestructuras de América del Norte y África emergen como las más vulnerables en el conjunto analizado, una situación que los autores relacionan con la edad de las estructuras y con la escasez de sistemas de monitoreo en áreas económicamente desfavorecidas, principalmente en el caso del continente africano.

En ese sentido, la observación satelital podría cerrar esa brecha porque evita la necesidad de equipos instalados localmente y ofrece cobertura amplia y permanente.

Referencia Global geo-hazard risk assessment of long-span bridges enhanced with InSAR availability. Dominika Malinowska et al. Nature Communications (2025). DOI:https://doi.org/10.1038/s41467-025-64260-x

Es importante destacar que la técnica MT-InSAR no sustituye a las inspecciones visuales ni a los sensores locales, sino que los complementa: proporciona series temporales de deformación que pueden señalar problemas incipientes, como por ejemplo desplazamientos lentos, y orientar a los equipos de mantenimiento hacia intervenciones más efectivas y oportunas.

Además, al reducir la incertidumbre en los registros de riesgo, la innovación facilita una priorización de recursos más racional y económica.