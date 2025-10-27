España bajo el agua: cerca de 10.200 infraestructuras críticas se encuentran en zonas de riesgo de inundación "Muy Grave"

El riesgo de inundación es el mayor peligro asociado al cambio climático que existe en España y que ocasiona graves pérdidas humanas, ecológicas y económicas. Cataluña, Galicia y el País Vasco son las comunidades autónomas más amenazadas. Persiste la falta de cultura de la emergencia, particularmente en las edificación de viviendas en zonas inundables, mientras la necesidad de protección se extiende a seis grandes categorías de infraestructuras críticas.

El cambio climático aumenta la intensidad y frecuencia de los fenómenos meteorológicos extremos, colocando a miles de servicios esenciales -desde hospitales y escuelas hasta cuarteles policiales e instalaciones químicas- directamente sobre el mapa del peligro y la emergencia.

El Observatorio de Sostenibilidad (OS) ha presentado su informe Infraestructuras críticas en riesgo por inundación en España, que detalla, cuantifica y clasifica las instalaciones, servicios y edificios situados en superficies inundables basándose en datos oficiales: casi 10.200 (10.197) instalaciones están situadas sobre la lámina de inundación de 500 años.

Lo más preocupante es el nivel de peligrosidad estimado. Del total, el 71% de estas infraestructuras se califican con una peligrosidad muy grave. Mientras tanto, en vez de realizarse retiradas estratégicas de zonas industriales e infraestructuras críticas, persiste la falta de cultura de la emergencia y se hacen oídos sordos, salvo contadas excepciones. Y con relación a la edificación de viviendas en zonas inundables la situación es similar o peor.

El riesgo para los más vulnerables y la respuesta del Estado

El informe subraya que el riesgo de inundación ocasiona graves pérdidas humanas, ecológicas y económicas, siendo el mayor riesgo asociado al cambio climático en el país y a la emergencia climática, que tampoco es tomada en cuenta por la mayoría de los gobiernos regionales a la vista de los datos. En particular, la necesidad de protección se extiende a seis grandes categorías de infraestructuras críticas.

La amenaza es especialmente palpable en aquellas destinadas a poblaciones vulnerables. Se ha identificado que aún existen 420 residencias de ancianos en estas zonas inundables, 1.126 centros escolares, 232 de educación infantil, 26 centros de educación especial y189 campings.

Pero el riesgo se extiende a aquellos que deben garantizar la seguridad y la respuesta inmediata. Los cuerpos de seguridad del Estado también están comprometidos: se localizan 51 instalaciones de bomberos, 116 cuarteles de la Guardia Civil y 114 comisarías de policías nacionales en zonas inundables. El Observatorio de Sostenibilidad indica que estos cuerpos de seguridad deben "blindarse" frente a este riesgo para asegurar la pronta respuesta ante las inundaciones. Asimismo, 116 instalaciones de hospitales y centros de salud son consideradas muy relevantes en caso de inundaciones.

Amenaza medioambiental y colapso de servicios básicos

El informe también destaca el alto riesgo para la seguridad ambiental que podría derivar en graves contaminaciones por residuos tóxicos y peligrosos. En este grupo se encuentran:

375 estaciones de depuración de aguas residuales (EDAR), cuya protección es clave para que no afecten a la calidad de las aguas, como ha ocurrido en el mar durante recientes DANAs.

77 instalaciones químicas afectadas por la directiva SEVESO.

82 puntos con instalaciones que manejan material con radioactividad.

En cuanto a los servicios básicos e industrias, fundamentales en caso de inundación, la amenaza es considerable. El 38% de las infraestructuras consideradas de amenaza muy grave (un total de 1.983) se corresponde con esta categoría. Entre ellas se cuentan 415 subestaciones de energía y 282 instalaciones de abastecimiento de aguas. Finalmente, en el sector del transporte, el riesgo afecta a 13 aeropuertos, 4 estaciones de ferrocarril, 90 estaciones de autobuses y 155 vías de comunicación.

Recomendaciones Urgentes El informe culmina con un decálogo de recomendaciones urgentes para la adaptación al cambio climático. Entre ellas, se destacan: Establecer sistemas de alerta temprana con protocolos claros y estrictos.

Implementar una Etiqueta de calificación obligatoria para edificaciones e infraestructuras críticas frente al riesgo de inundaciones.

Etiqueta de calificación obligatoria para edificaciones e infraestructuras críticas frente al riesgo de inundaciones. Urgir el retranqueo o alejamiento de la superficie urbanizada de las mayores zonas de riesgo, especialmente en áreas construidas de manera ilegal o irregular.

Revisar los planes de urbanización ya aprobados y dejar de construir en las zonas de riesgo.

Implantar medidas de forma urgente en las poblaciones y sectores más vulnerables. Como por ejemplo los campings y residencias de ancianos.



Las comunidades más afectadas y la emergencia climática

Aunque la muestra total de instalaciones inundables es de 11.000, el OS redujo la muestra para identificar las mayores amenazas (3.060 instalaciones). En la clasificación de las amenazas muy graves, Cataluña es la comunidad más afectada con el 37%, seguida por Galicia con el 16%, y el País Vasco con el 8%.

El Observatorio de Sostenibilidad justifica el uso del período de retorno de 500 años en su análisis debido a la evidencia reciente: en la DANA de 2024 en Valencia, las superficies inundadas superaron en 16.000 hectáreas la lámina de este período de retorno.

En este contexto, Fernando Prieto, director del Observatorio de Sostenibilidad, subraya la necesidad de una actuación inmediata: "El riesgo de inundación es el mayor peligro asociado al cambio climático que existe en el país y que ocasiona graves pérdidas. Una de las primeras acciones de adaptación debe ser proteger urgentemente las poblaciones más vulnerables y las infraestructuras críticas del país, considerando el nuevo escenario extremo al que ya nos enfrentamos".

Hacer las cosas como siempre no nos va a proteger de la emergencia climática. Ante un nuevo clima plagado de fenómenos extremos hay que proceder de manera diferente y extender la cultura de la precaución y la emergencia entre la ciudadanía y sobre todo entre los decisores de políticas públicas.