Fenómenos y luces inexplicables estarían relacionados con explosiones nucleares

Luces misteriosas e informes de Fenómenos Anómalos No Identificados (UAP) en las décadas de 1940 y 1950 parecen estar de alguna manera vinculados a pruebas nucleares, de acuerdo a un nuevo análisis científico. Los experimentos y las explosiones habrían generado reacciones desconocidas en las capas elevadas de la atmósfera.

Un nuevo estudio publicado en la revista Scientific Reports sugiere que destellos y objetos transitorios, en forma de luces inexplicables que durante décadas alimentaron relatos de OVNIS, hoy denominados Fenómenos Anómalos No Identificados (UAP), podrían estar relacionados con históricos ensayos nucleares.

Los investigadores del proyecto VASCO (Vanishing and Appearing Sources during a Century of Observations) analizaron miles de placas fotográficas del Observatorio Palomar, en Estados Unidos, tomadas entre 1949 y 1957, y hallaron una concentración estadística de “transientes” en fechas cercanas a pruebas nucleares atmosféricas, según informa Phys.org.

Se denomina transientes a las señales luminosas puntuales que aparecen en una imagen y desaparecen en la siguiente: hasta ahora se habían atribuido a errores de registro, meteoros, basura espacial o defectos de los artefactos fotográficos. Sin embargo, el nuevo análisis estadístico concluye que estos destellos eran un 45 % más probables en el día siguiente a una prueba nuclear, y que la actividad de transientes aumentaba en promedio un 8,5 % por cada informe adicional de fenómenos UAP, registrados al mismo tiempo.

Una nueva explicación

Los hallazgos abren la posibilidad en torno a que algún efecto atmosférico o ionosférico asociado a detonaciones nucleares hubiera provocado fenómenos luminosos observables desde la superficie terrestre. Los autores no creen haber resuelto el enigma: subrayan que la correlación estadística no implica causalidad directa ni permite, por ahora, identificar el mecanismo físico exacto.

Sin embargo, la asociación temporal con las pruebas nucleares reduce la probabilidad de atribuir el fenómeno a simples defectos en las imágenes, ya que sería improbable que errores aleatorios coexistieran exactamente alrededor de fechas históricas concretas.

También es importante destacar que el patrón temporal observado, con tendencia a manifestarse dentro de un día después de las detonaciones, permite relacionar las luces con el “eco” de efectos atmosféricos más que con fragmentos luminosos expulsados por la misma explosión.

Referencia Transients in the Palomar Observatory Sky Survey (POSS-I) may be associated with nuclear testing and reports of unidentified anomalous phenomena. Stephen Bruehl et al. Scientific Reports (2025).DOI:https://doi.org/10.1038/s41598-025-21620-3

Guerra Fría y luces misteriosas

El contexto histórico refuerza la hipótesis, según indica Science Alert: entre 1951 y 1957 se llevaron a cabo al menos 124 pruebas nucleares atmosféricas por Estados Unidos, la extinta Unión Soviética y Gran Bretaña, un período que coincide con muchas observaciones anómalas documentadas en archivos y prensa de la época.

Los ejercicios militares ligados a experimentos nucleares, que marcaron esa época de la Guerra Fría, modificaron temporalmente la ionosfera y la química de capas altas de la atmósfera: según algunos especialistas, este efecto podría generar fenómenos luminosos de corta duración o alterar la apariencia de fuentes estelares en placas fotográficas antiguas.