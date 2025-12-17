Regalar de segunda mano: la opción más satisfactoria para los consumidores europeos en Navidad

La Navidad sigue siendo el momento de la generosidad, pero los consumidores europeos están reescribiendo las reglas: regalar de segunda mano es la opción más satisfactoria.

La Navidad ha sido durante generaciones el momento en que expresamos cuidado y afecto hacia quienes nos rodean mediante el intercambio de obsequios. Pero los casi mil dólares que gastan en promedio las familias estadounidenses en regalos navideños no vienen sin costo ambiental.

Cada año, mientras celebramos la abundancia y la generosidad, la industria global de la compra de regalos deja una huella ecológica considerable. Una investigación de la Universidad de Finlandia Oriental y publicada en la revista European Journal of Marketing, revela cómo los consumidores están transformando esto a través de decisiones deliberadas que vinculan el valor económico, la emoción del descubrimiento y la conciencia ambiental.

Datos clave de esta investigación Hallazgo principal : Regalar de segunda mano es una decisión deliberada que se concreta realmente. La intención expresada antes de Navidad predice acertadamente el comportamiento después de las festividades.

: Regalar de segunda mano es una decisión deliberada que se concreta realmente. La intención expresada antes de Navidad predice acertadamente el comportamiento después de las festividades. Metodología : Dos fases con 622 consumidores (antes de Navidad) y 210 (después). Se midieron seis motivaciones combinadas con intención de compra y valores de consumo verde.

: Dos fases con 622 consumidores (antes de Navidad) y 210 (después). Se midieron seis motivaciones combinadas con intención de compra y valores de consumo verde. Resultado destacado : El precio justo es el principal impulsor, seguido por búsqueda de tesoro (encontrar algo único), ética ecológica y distancia del consumismo tradicional. Estos factores explican el 21,9% de la varianza.

: El precio justo es el principal impulsor, seguido por búsqueda de tesoro (encontrar algo único), ética ecológica y distancia del consumismo tradicional. Estos factores explican el 21,9% de la varianza. Implicación fundamental : Consumidores con valores ambientales fuertes cierran aún más la brecha intención-comportamiento. Regalar de segunda mano es convergencia de motivaciones económicas, lúdicas y éticas.

: Consumidores con valores ambientales fuertes cierran aún más la brecha intención-comportamiento. Regalar de segunda mano es convergencia de motivaciones económicas, lúdicas y éticas. Próximo paso: Estudiar patrones a largo plazo, explorar reciclaje de regalos y desarrollar modelos que fomenten el comercio de segunda mano como alternativa al consumo convencional. Referencia What motivates second-hand gift-giving? Open Access. Heli Hallikainen et al. European Journal of Marketing (2025) 59 (13): 488–513. DOI:https://doi.org/10.1108/EJM-06-2024-0481

Decisiones meditadas

Según este estudio, la gente que compra regalos de segunda mano ejecuta decisiones planeadas: la intención que las personas expresan antes de Navidad de comprar artículos usados se concreta realmente en compras de ese perfil después de las festividades, con una fortaleza que no suele verse en otras áreas de consumo sostenible.

Esto marca una diferencia crucial respecto a aquellas situaciones donde la brecha entre lo que decimos que vamos a hacer y lo que finalmente hacemos es abismal. En regalos de segunda mano, esa brecha es mucho más estrecha. Las personas que se proponen buscar un regalo de segunda mano lo hacen con método, como quien planifica cuidadosamente cualquier acción navideña.

La investigación identifica una explicación a este comportamiento: la búsqueda de un precio justo. Más que la simple obsesión por pagar menos, representa un modo de pensar donde el comprador valora su dinero, rechazando la idea de que algo deba costar más simplemente porque sea nuevo.

Junto a esto operan otros motores igual de poderosos. La emoción de buscar, ese sentimiento de ser un cazador de tesoros, impulsa a muchos: la posibilidad de encontrar algo único, esa pieza que nadie más tiene, genera placer genuino y un sentido de descubrimiento que muchas compras rutinarias no proporcionan.

Pero existe un componente ético que no es menor. Los consumidores que eligen regalos usados frecuentemente lo hacen porque desean evitar que objetos útiles terminen en basureros.

Menos consumo tradicional

Existe una consciencia sobre el sistema de consumo convencional, una cierta resistencia ideológica hacia la idea de que siempre necesitamos cosas nuevas. Para estos compradores, elegir segunda mano es una forma de distanciarse del consumismo tradicional, de expresar que reconocen un problema real y toman decisiones acordes con esa comprensión.

Estas motivaciones funcionan combinadas: la persona que busca un precio justo al mismo tiempo busca el tesoro y siente esa preocupación ética por el desperdicio. Estos impulsos se refuerzan mutuamente a través de la intención, que luego se traduce en comportamiento real. Y aquellos que poseen valores fuertes de consumo verde, es decir, personas genuinamente comprometidas con el cuidado ambiental, muestran una conexión todavía más fuerte entre lo que piensan hacer y lo que efectivamente hacen.

Lo importante es que este cambio no requiere sacrificio o culpa. Cuando alguien regala un libro antiguo, una chaqueta vintage o un aparato funcional de segunda mano, no está renunciando a nada. Puede estar encontrando algo más interesante, más único, frecuentemente más asequible, y además haciendo algo ecológicamente sensato.

Es un regalo que cuenta una historia diferente, que refleja consideración genuina. En tiempos donde la sostenibilidad suena frecuentemente a obligación o privación, los regalos de segunda mano demuestran que la decisión inteligente, cuidadosa y deliberada puede ser también la más satisfactoria.