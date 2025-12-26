Conexión corazón-cerebro: el nervio vago podría ser clave para mantener el corazón joven

El secreto de un corazón más sano y más joven reside en el nervio vago: un estudio internacional ha demostrado que preservar esta conexión es un factor antienvejecimiento. En particular, el nervio vago cardíaco derecho ayudaría a preservar la longevidad del corazón independientemente de la frecuencia cardíaca.

Un equipo multidisciplinario coordinado por la Escuela de Estudios Avanzados Sant'Anna, en Italia, ha publicado un estudio que coloca al nervio vago como un factor decisivo para la “juventud” del corazón.

La investigación, difundida en la revista Science Translational Medicine, concluye que mantener o restaurar la conexión entre este nervio y el corazón preserva la salud y retrasa los signos de envejecimiento cardíaco, un efecto que se observa de forma independiente al control clásico del ritmo cardiaco.

Descubren cómo el nervio vago protege al corazón del envejecimiento

Los experimentos se realizaron en un modelo porcino de vagotomía cardíaca derecha, un procedimiento que provoca la sección de la rama derecha del nervio vago, y demostraron que la desconexión de este nervio con el corazón acelera el deterioro funcional del músculo cardiaco.

Cuando los investigadores implantaron un conducto nervioso bioabsorbible que guía la regeneración vagal hacia el corazón, los animales tratados mostraron mejorías en parámetros mecánicos, menor fibrosis intersticial y una reducción de biomarcadores de estrés oxidativo y envejecimiento.

Según una nota de prensa, una observación crucial del estudio es la preeminencia de la rama derecha del vago: aunque el nervio vago bilateral contribuye al balance autonómico, la reconexión parcial del vago derecho fue suficiente para frenar los mecanismos de remodelado y mantener la dinámica efectiva del corazón.

De los modelos animales a los futuros tratamientos

Esa protección celular, más allá de la simple regulación de la frecuencia cardiaca, sugiere rutas de señalización neurogénica que influyen directamente sobre la longevidad del órgano. Los autores remarcan que la restauración de la inervación vagal durante cirugías o luego de trasplantes podría convertirse en una estrategia preventiva para proteger el corazón a largo plazo.

Referencia Reconnecting the vagus nerve to the heart through nerve conduit preserves cardiac function in a minipig model of right cardiac vagotomy. Anar Dushpanova et al. Science Translational Medicine (2025). DOI:https://dx.doi.org/10.1126/scitranslmed.aea4306

Si la técnica se confirma en humanos, la preservación o reparación del “puente” nervioso corazón-cerebro sería una nueva alternativa para reducir la fragilidad cardíaca asociada a la edad y a complicaciones postoperatorias.

Al mismo tiempo, los hallazgos suponen una nueva comprensión: pensar el corazón no solo como una bomba autónoma, sino como un órgano estrechamente regulado por el sistema nervioso.