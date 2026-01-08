¿Encontrado el ADN de Leonardo da Vinci?

El colectivo científico global Leonardo da Vinci DNA Project (LDVP), integrado por investigadores de universidades de distintas partes del mundo, podría haber obtenido restos genéticos pertenecientes a Leonardo da Vinci, un hallazgo que de confirmarse abriría una nueva era en la autenticación de obras y en la biografía del genio del Renacimiento.

Leonardo da Vinci es el ejemplo de polímata: fue al mismo tiempo pintor, anatomista, arquitecto, paleontólogo, botánico, escritor, escultor, filósofo, ingeniero, inventor, músico, poeta y urbanista.

Según informa Science y explican los especialistas en un estudio publicado en bioRxiv, el núcleo del descubrimiento es un pequeño dibujo en tiza roja conocido como "Santo Niño", cuya autoría se debate desde hace décadas.

¿De dónde proviene el supuesto ADN de Leonardo da Vinci?

Los investigadores aplicaron un muestreo no invasivo, con hisopos secos y técnicas de secuenciación, sobre la superficie del papel y afirman haber recuperado microfragmentos de ADN humano, específicamente señales del cromosoma Y, útiles para rastrear linajes paternos. Los perfiles genéticos obtenidos apuntan a un haplogrupo (E1b1b) presente en el sur de Europa y coherente con los orígenes toscanos de Leonardo.

Sin embargo, la principal limitación para confirmar el hallazgo es la ausencia de una “muestra patrón” verificada de Leonardo da Vinci, con la cual comparar los datos obtenidos en el dibujo. Leonardo murió en 1519 y sus supuestos restos en el Castillo de Amboise (Francia) han sido alterados a lo largo de los siglos, lo cual dificulta extraer ADN humano fiable directamente de esos restos.

Contaminación genética y límites del estudio

Además, los análisis revelaron una mezcla biológica compleja en el papel: ADN de plantas (incluida la presencia sugerente de cítricos), microbios de la piel humana y otros rastros que pueden proceder tanto del propio autor como de conservadores, coleccionistas y manipuladores a lo largo de 500 años. Esa contaminación histórica plantea un reto para atribuir con certeza absoluta cualquier fragmento a Leonardo da Vinci en particular.

Referencia Biological signatures of history: Examination of composite biomes and Y chromosome analysis from da Vinci-associated cultural artifacts. Harinder Singh et al. bioRxiv (2026). DOI:https://doi.org/10.64898/2026.01.06.697880

Pero el LDVP no se conforma con un único resultado: el proyecto combina genealogía profunda, con reconstrucción de familiares masculinos de Leonardo a través de muchas generaciones, muestreos de documentos y obras atribuidas, y la búsqueda de restos familiares que permitan comparar linajes paternos. La idea es profundizar el seguimiento en próximos estudios, que incluyan un mayor muestreo y técnicas más avanzadas para discriminar entre ADN antiguo y contaminación moderna.

¿Qué implicaría confirmar el ADN de Leonardo? Un perfil genético fiable podría contribuir a resolver disputas de atribución artística, ofrecer pistas sobre rasgos físicos y ayudar a verificar restos funerarios. Por último, los científicos destacan que la genética no reemplaza a la historia del arte: será una herramienta más en la tarea de entender a uno de los mayores creadores de la historia.