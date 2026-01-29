Un altavoz inteligente reduce la angustia y mejora la salud mental de personas mayores con diabetes tipo 2

Los científicos comprobaron que un programa de 12 semanas con el apoyo de un altavoz inteligente redujo niveles de angustia y mejoró la calidad de vida en personas mayores con diabetes tipo 2. Además de optimizar la salud mental, mejoró sus niveles de azúcar en sangre.

Un sencillo altavoz inteligente de uso doméstico utilizado por investigadores de la Pontificia Universidad Católica de Rio Grande do Sul, en Brasil, redujo notablemente la angustia mental y mejoró el control glucémico en adultos mayores con diabetes tipo 2. El accesorio tecnológico funciona como un "compañero" y brinda una interacción que beneficia a la salud mental y al bienestar de las personas enfermas.

Altavoz inteligente para personas mayores con diabetes tipo 2: mejoras en salud mental

De acuerdo a un estudio publicado en la revista JAMA Network Open, el uso durante 12 semanas del altavoz inteligente facilitó importantes mejoras en parámetros mentales, psicológicos y en aspectos propios de la enfermedad. Los investigadores trabajaron con 112 participantes, con una edad media de 72,5 años.

La mitad de los voluntarios recibió un dispositivo Amazon Echo Dot programado con una intervención conductual, mientras que el 50 % restante continuó con la atención habitual y materiales escritos. La intervención incluía recordatorios de medicación y de monitorización de glucemia, consejos diarios y podcasts educativos diseñados para favorecer el autocuidado.

El grupo que usó el altavoz inteligente presentó una reducción significativa en el nivel de angustia mental con respecto al resto de los participantes, con una diferencia media de −1,46 puntos según las medidas utilizadas. Además, un importante indicador de nivel glucémico descendió en promedio 0,48 puntos porcentuales en el grupo del altavoz.

Más calidad de vida y beneficios psicológicos

En el mismo sentido, la puntuación global de calidad de vida y de adherencia a las conductas de autocuidado también mostraron un incremento significativo entre las personas que usaron el dispositivo. Más allá de las cifras, los autores observaron un componente psicosocial interesante: muchos participantes describieron sentirse "acompañados" por el dispositivo, y una proporción notable reportó sensaciones de humanización hacia el altavoz.

Referencia Interactive Virtual Assistant for Health Promotion Among Older Adults With Type 2 Diabetes. The IVAM-ED Randomized Clinical Trial. Lucas S. Matzenbacher et al. JAMA Network Open (2026). DOI:https://www.doi.org/10.1001/jamanetworkopen.2025.53508

Según informa Medical Xpress, esto puede contribuir a la mejora del ánimo y al mantenimiento de hábitos positivos. Los resultados no solo habilitan el uso de este tipo de accesorios para el tratamiento de la diabetes tipo 2 y otras enfermedades, sino que además pueden abrir un camino de investigación tecnológica para el desarrollo de dispositivos aún más específicos.

Sin embargo, se requieren nuevos estudios con muestras más amplias y heterogéneas para comprobar si los efectos se mantienen en el tiempo y en diferentes contextos socioeconómicos. También es imprescindible evaluar la sostenibilidad de la intervención y sus costes reales frente a estrategias convencionales.