¿Creó Thomas Alva Edison el grafeno 125 años antes de su descubrimiento oficial?

Thomas Alva Edison revolucionó el mundo con la bombilla eléctrica, pero ahora un nuevo estudio sugiere que, sin saberlo, pudo haber generado grafeno en 1879. Los investigadores han recreado sus experimentos originales, hallando indicios de que los filamentos de carbón alcanzaron las condiciones necesarias para formar este material bidimensional, considerado uno de los más prometedores del siglo XXI.

Investigadores de la Universidad Rice, en Estados Unidos, sugieren que Edison pudo haber creado inadvertidamente grafeno en 1879, un "material maravilloso" que no se fabricó oficialmente hasta 125 años después. Esa lámina de carbono de un átomo de espesor que hoy fascina a la ciencia pudo desarrollarse mientras probaba filamentos de bambú. El estudio, publicado en la revista ACS Nano, vuelve a mirar el pasado con herramientas del presente.

El equipo de especialistas recreó bombillas del tipo que Edison patentó, con filamentos de carbono semejantes a los que usó el propio inventor. Conectaron esas bombillas a 110 V de corriente continua y aplicaron pulsos cortos, de alrededor de unos 20 segundos, que calentaron los filamentos a temperaturas que pueden superar los 2.000 ºC, condiciones que favorecen la formación de grafeno turbostrático.

Producción transitoria de grafeno

Los experimentos cambiaron la presentación del filamento de oscuro a un brillo plateado: el análisis por espectroscopía Raman indicó la presencia de grafeno en algunas zonas, según una nota de prensa. ¿Significa esto que Edison «inventó» el grafeno? No exactamente. La evidencia sugiere que las condiciones dentro de algunos de los primeros bulbos podrían haber generado grafeno de forma transitoria, pero no hay manera de confirmar que el propio Edison observó, aisló o comprendió ese material.

Además, en las pruebas largas de funcionamiento el grafeno suele transformarse en grafito, lo cual hace poco probable que cualquier muestra original se hubiese conservado hasta nuestros días. El estudio, por consiguiente, ofrece una hipótesis apoyada en recreaciones experimentales, no una prueba histórica directa.

Referencia Evidence for Graphene Formation in Thomas Edison’s 1879 Carbon Filament Experiments. Lucas Eddy et al. ACS Nano (2026). DOI:https://doi.org/10.1021/acsnano.5c12759

Edison y sus experimentos con filamentos de carbón

La observación encaja con aquello que se sabe sobre la formación de grafeno por calentamiento rápido de precursores carbonosos: pulsos eléctricos intensos pueden reorganizar la estructura atómica y crear láminas bidimensionales, especialmente en materiales finos y resistentes como el bambú carbonizado que usaron los pioneros.

En definitiva, aunque Edison no "descubrió" ni catalogó el grafeno, sus experimentos con filamentos de carbón pudieron, según las recreaciones contemporáneas, haber generado el material fugazmente. Los científicos destacan, además, que explorar procesos históricos puede aportar métodos nuevos y económicos para producir materiales avanzados en la actualidad.