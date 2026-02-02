Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Inteligencia Artificial / Psicología

La IA puede predecir tu personalidad mejor que amigos y familiares: el poder de ChatGPT y otros modelos

Un estudio científico demuestra que los modelos de IA como ChatGPT identifican rasgos psicológicos vitales a partir del lenguaje escrito

La IA detecta rasgos de personalidad a partir del lenguaje cotidiano con una fiabilidad similar a la evaluación humana.

La IA detecta rasgos de personalidad a partir del lenguaje cotidiano con una fiabilidad similar a la evaluación humana. / Crédito: Universidad de Michigan.

Pablo Javier Piacente / T21

Nuestra forma de comunicarnos deja huellas profundas: una investigación revela que la Inteligencia Artificial (IA) puede deducir rasgos de personalidad a partir de textos espontáneos, con resultados comparables a las valoraciones realizadas por personas del entorno cercano.

Un nuevo estudio publicado en la revista Nature Human Behaviour y desarrollado por científicos de la Universidad de Michigan, en Estados Unidos, descubrió que los modelos de IA generativa ampliamente disponibles, como ChatGPT o Claude, pueden predecir la personalidad, los comportamientos más importantes y las emociones diarias de las personas con tanta o incluso más precisión que los familiares o amigos más cercanos.

El hallazgo sugiere que la “voz propia” que dejamos en pensamientos confesionales y diarios breves contiene señales suficientes para que una IA estime los cinco grandes rasgos de la personalidad, establecidos por la psicología. La investigación analizó dos tipos de material: flujos espontáneos de pensamiento y diarios de video transcritos.

¿La IA ya ha logrado comprender a fondo la psicología humana?

Los autores consultaron siete modelos de inteligencia artificial distintos para puntuar rasgos como extraversión, amabilidad, responsabilidad, neuroticismo y apertura. Los resultados mostraron que las estimaciones promedio de estos sistemas de IA van de la mano con las autoevaluaciones de los propios participantes, en niveles que igualan o superan puntos de referencia psicológicos tradicionales, entre ellos la llamada “concordancia yo-otro”, que analiza cuánto coinciden las valoraciones hechas por una persona con las realizadas por sus allegados directos.

De acuerdo a una nota de prensa, apenas unas palabras o unos minutos de relato son suficientes para que la IA pueda “entender quién eres”, con una fidelidad que a veces excede la de amigos o familiares cercanos. Vale destacar que no se trata de una exageración: la comparación con la precisión humana forma parte explícita del análisis estadístico de los autores del estudio.

Referencia

Assessing personality using zero-shot generative AI scoring of brief open-ended text. Aidan G. C. Wright et al. Nature Human Behaviour (2026). DOI:https://doi.org/10.1038/s41562-025-02389-x

La IA deduce rasgos de personalidad a través de marcas en el lenguaje

¿Por qué pueden conectar tan bien con la psicología humana? Según los investigadores, el lenguaje cotidiano lleva incrustadas pistas consistentes sobre predisposiciones emocionales, preferencias y patrones de comportamiento. Además, el estudio halló que promediar las puntuaciones de varios modelos reduce el ruido y mejora la concordancia con las comparaciones humanas, sugiriendo que la comprensión de los modelos de IA puede ser útil para obtener estimaciones más firmes.

También se observó validez predictiva: las puntuaciones generadas por IA se relacionaron con conductas diarias y con indicadores de salud mental. Sin embargo, que una IA nos “lea” a la perfección plantea preguntas éticas: el uso práctico de estas técnicas exige normas claras sobre privacidad, consentimiento de las personas y posibles sesgos o usos inapropiados.

