La crisis climática amenaza competiciones como el Tour de Francia: el deporte de verano en riesgo

El cambio climático ya impacta en las grandes competiciones deportivas. Una investigación revela que las temperaturas extremas son cada vez más frecuentes durante el Tour de Francia y otras pruebas estivales, elevando el riesgo térmico y anticipando modificaciones en horarios, rutas y protocolos sanitarios.

El calentamiento global intensificado por la actividad humana y la ineficacia de las acciones para reducir emisiones contaminantes amenaza al ciclismo y a las grandes citas deportivas veraniegas. Un estudio publicado hoy en la revista Scientific Reports analiza cinco décadas de datos sobre el Tour de Francia y concluye que las olas de calor extremo ya no son episodios aislados, sino una tendencia que crece y que obligará a replantear fechas y medidas de seguridad.

Peligros que aumentan como las temperaturas

Los investigadores examinaron las ediciones del evento ciclístico entre 1974 y 2023 y aplicaron índices de estrés térmico, como por ejemplo el Wet Bulb Globe Temperature (WBGT), para identificar cuándo las condiciones superan umbrales de riesgo para la salud.

El resultado muestra un aumento sostenido de los episodios peligrosos en julio, con las mayores concentraciones de valores por encima de 28 °C WBGT en zonas del suroeste francés (Toulouse, Pau, Burdeos) y en el sureste de ese país (Nîmes, Perpignan).

A pesar de este dato, hasta el momento las jornadas clave no han coincidido en la mayoría de los casos con las horas de máximo riesgo. Sin embargo, el estudio internacional, en el que participaron especialistas del Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal), en España, plantea una idea inquietante: con veranos cada vez más cálidos y olas de calor más intensas y prolongadas, la probabilidad de que etapas decisivas, incluidas las que atraviesan ciudades como Paris, coincidan con condiciones de riesgo extremo aumenta peligrosamente.

Cambio climático: el deporte debe adaptarse

Los autores advierten que mañana y tarde pueden presentar picos peligrosos y que las horas matinales y las ubicaciones montañosas suelen ser las más seguras, lo cual abre la puerta a medidas concretas de adaptación en la planificación de pruebas.

Referencia The future of European outdoor summer sports through the lens of 50 years of the tour de France. Ivana Cvijanovic et al. Scientific Reports (2026). DOI:https://doi.org/10.1038/s41598-025-30129-8

"El problema del cambio climático no es tanto el calor, sino la falta de adaptación. Sabemos que la deseable disminución de emisiones es, a día de hoy, una quimera y, por tanto, debemos empezar ya a adaptarnos. El mundial de Catar de 2022, por ejemplo, se celebró en noviembre para evitar la canícula estival. Y quizás veamos cómo medidas parecidas se toman en cada vez más deportes. Aparte de cambiar las fechas, las ubicaciones también se pueden repensar, de manera que los días más calurosos se celebren las etapas de mayor altitud", indicó a Science Media Centre el profesor Víctor Resco de Dios, de la Universidad de Lleida, quien no formó parte del equipo de investigación.

Más allá del ciclismo, la amenaza se extiende a maratones, torneos de tenis al aire libre y otros deportes de resistencia que congregan a atletas y público en julio y agosto en el Hemisferio Norte. Los organizadores deberán equilibrar la tradición deportiva y las exigencias televisivas con la responsabilidad sanitaria: protocolos de hidratación, ambulancias estratégicas, sistemas de enfriamiento y criterios claros para suspender etapas son algunas de las medidas que deberán tenerse en cuenta.