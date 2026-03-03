Vehículos eléctricos y cambio climático: ¿Las altas temperaturas dañan las baterías?

¿Las altas temperaturas asociadas al cambio climático dañarán las baterías de los vehículos eléctricos? Una investigación ofrece una respuesta matizada: por un lado, el calor generado por el cambio climático acelera la degradación, pero los avances tecnológicos recientes en las baterías parecen reducir notablemente ese riesgo.

Un nuevo estudio publicado en la revista Nature Climate Change y desarrollado por científicos e ingenieros de la Universidad de Michigan, en Estados Unidos, combina modelos detallados de degradación de baterías de vehículos eléctricos con proyecciones climáticas en 300 ciudades del mundo, para estimar cómo cambiará la vida útil de las baterías bajo distintos escenarios de calentamiento global y cambio climático.

Tecnologías que reducen el impacto del cambio climático sobre las baterías

El hallazgo central es que las baterías fabricadas entre 2010 y 2018 sufrirían, en promedio, una reducción de vida útil del 8 % bajo un escenario de 2 °C de calentamiento, con picos de hasta 30 % en las regiones más cálidas, mientras que las baterías más recientes, o sea las fabricadas entre 2019 y 2023 según lo analizado en el estudio, mostrarían una caída promedio cercana al 3 % y un máximo de alrededor del 10 % en las zonas de temperaturas más extremas.

En otras palabras, esto significa que la mejora tecnológica compensa en gran medida la pérdida adicional causada por el aumento de temperaturas. ¿Por qué el calor es perjudicial? Las reacciones químicas no deseadas dentro de las baterías de los vehículos eléctricos, como el crecimiento de la capa de interfase sólida o la degradación de electrodos, se aceleran con temperaturas elevadas.

Estos cambios reducen la capacidad y el ciclo de vida útil: el estudio identifica el aumento sostenido de la temperatura de las baterías como el aspecto principal de las pérdidas proyectadas, más que episodios puntuales de calor extremo. No obstante, los expertos creen que el efecto varía mucho según la región y las condiciones de uso.

¿Alcanza con los avances tecnológicos en las baterías para "blindar" a los vehículos eléctricos contra el cambio climático?

De acuerdo a una nota de prensa, por un lado tranquiliza que la evolución de la química de baterías, la gestión térmica y los sistemas de control hayan mejorado lo suficiente como para reducir el impacto del calentamiento en la capacidad y en el tiempo de vida útil.

Referencia Technological improvements in EV batteries offset climate-induced durability challenges. Haochi Wu et al. Nature Climate Change (2026). DOI:https://doi.org/10.1038/s41558-026-02579-z

Sin embargo, por otro lado no basta con confiar solo en la mejora tecnológica: la planificación urbana, la infraestructura de carga, las soluciones que incluyan control térmico y las normativas que promuevan tests bajo condiciones reales de temperatura siguen siendo imprescindibles para proteger la funcionalidad de los vehículos eléctricos en escenarios de mayor calentamiento global.

El estudio también sugiere disparidades en diferentes contextos: regiones tropicales y ciudades con olas de calor frecuentes reciben el mayor golpe en ausencia de mejoras tecnológicas, una condición que podría agravar desigualdades si no se diseñan adaptaciones regionales específicas. Los investigadores creen que es imprescindible integrar las nuevas tecnologías de protección térmica en las políticas de fomento a la electrificación del transporte.