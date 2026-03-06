Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Guerra de IránAdiós al AeroclubVisita del Papa a Gran CanariaRobo con violenciaFeria Europea del QuesoUD Las PalmasKits de emergéncia por riesgo volcánico
instagramlinkedin

Paleogenética

Los mosquitos desarrollaron el gusto por la sangre humana hace casi 2 millones de años

Un estudio genético muestra que la preferencia por los humanos surgió en el sudeste asiático tras la llegada de los primeros homínidos

Un análisis de ADN revela cuándo y dónde surgió el comportamiento que hoy favorece la transmisión de la malaria.

Un análisis de ADN revela cuándo y dónde surgió el comportamiento que hoy favorece la transmisión de la malaria. / Crédito: National Institute of Allergy and Infectious Diseases en Unsplash.

Pablo Javier Piacente / T21

La preferencia de algunos mosquitos, incluidos aquellos que transmiten malaria, por alimentarse de sangre humana puede haber evolucionado en respuesta a la llegada de los primeros homínidos al sudeste asiático, hace alrededor de 1,8 millones de años.

Un nuevo estudio publicado en la revista Scientific Reports indica que la atracción de algunos mosquitos por la sangre humana no es reciente: comenzó hace entre 1,6 y 2,9 millones de años. El análisis genético sugiere que la aparición de homínidos en Asia impulsó un cambio evolutivo, que hoy influye en la transmisión de enfermedades como la malaria.

Hace alrededor de 2 millones de años, los ancestros de algunos mosquitos desarrollaron una predilección por la sangre humana que alteró su papel en la historia de las enfermedades. Esa es la conclusión central de una investigación internacional que reúne a científicos de universidades e institutos de Estados Unidos, Reino Unido, Malasia, Tailandia, India y Australia.

La evolución favoreció mutaciones en los receptores olfativos de los mosquitos

Según una nota de prensa, la investigación reconstruye la historia evolutiva de mosquitos del grupo Leucosphyrus, con un impacto importante en la actualidad en la transmisión de la malaria en el sudeste asiático. El equipo científico analizó secuencias de ADN de 38 ejemplares pertenecientes a 11 especies del grupo Leucosphyrus, obtenidos entre 1992 y 2020.

Mediante modelos computacionales y estimaciones de tasas de mutación, los autores infirieron que la preferencia por alimentarse con sangre humana apareció una sola vez en esa línea evolutiva, en algún momento entre hace 2,9 y 1,6 millones de años, en una región denominada Sundaland, que incluía a la península Malaya, Borneo, Sumatra y Java.

Los resultados se relacionan con la probable llegada de homínidos, en particular poblaciones ligadas a Homo erectus, al sudeste asiático alrededor de 1,8 millones de años atrás. Esa coincidencia temporal llevó a los investigadores a proponer que la aparición de homínidos pudo haber ofrecido una nueva y abundante fuente de sangre, creando una presión selectiva que favoreció mutaciones en los receptores olfativos y gustativos de los mosquitos, para acercarse al olor humano.

Cambios genéticos que atraen a los mosquitos y alternativas para reducir la transmisión de enfermedades

Vale recordar que únicamente un pequeño número de las más de 3.500 especies de mosquitos prefieren alimentarse de sangre humana: esa conducta es clave para convertir a un insecto en un vector eficiente de patógenos que afectan a las poblaciones humanas.

Referencia

Early hominin arrival in Southeast Asia triggered the evolution of major human malaria vectors. Upasana Shyamsunder et al. Scientific Reports (2026). DOI:https://doi.org/10.1038/s41598-026-35456-y

Cambios en genes que regulan la detección de compuestos presentes en la piel humana pueden explicar por qué algunos linajes, como Leucosphyrus, terminaron volcándose hacia los seres humanos como fuente de alimento. Los autores subrayan que sus hallazgos ofrecen una línea de evidencia no arqueológica para la presencia humana antigua en Sundaland, un área con un registro fósil fragmentario de homínidos. Es decir, la firma genética dejada en los mosquitos complementa y amplía aquello que se conoce por restos óseos y artefactos.

Noticias relacionadas y más

Al mismo tiempo, comprender cuándo y cómo surgió la predilección por la sangre humana ayuda a identificar los mecanismos moleculares que podrían ser blanco de nuevas estrategias de control vectorial. Si la atracción por el olor humano depende de cambios específicos en receptores sensoriales, esos receptores podrían convertirse en alternativas para repelentes más efectivos o para intervenciones genéticas que reduzcan la transmisión.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Policía Nacional detiene a una mujer por presuntamente ahogar a su bebé en Las Palmas de Gran Canaria
  2. La polémica del croissant de chocolate: cuando una acusación pública no cuenta toda la verdad
  3. Tony Tun Tun, Miriam Cruz, Fulanito, El Combo Dominicano y Dj Toni Bob, artistas confirmados para el Carnaval Familiar de Maspalomas
  4. Un robot en lo alto de una grúa para reparar un talud: la curiosa imagen en la carretera de Valsequillo a San Mateo
  5. La despedida del Aeroclub: «Sin todos ustedes, estos años no habrían sido posibles»
  6. ¿Qué hacer en Gran Canaria este fin de semana?
  7. La piqueta llega a Bravo Murillo: el derribo de una casa desprotegida da paso a 12 viviendas
  8. León XIV recorrerá Las Palmas de Gran Canaria en papamóvil

Entrevista a Domingo Mirón, CEO de Grupo UAX

Un desafiante Teherán grita “Jameneí sigue vivo” en el primer viernes sin el líder

Un desafiante Teherán grita “Jameneí sigue vivo” en el primer viernes sin el líder

Chimezie Metu y el método Luka Doncic: el nuevo jugador del CB Gran Canaria se pone a punto con el prepador del esloveno

Chimezie Metu y el método Luka Doncic: el nuevo jugador del CB Gran Canaria se pone a punto con el prepador del esloveno

Televisión Canaria retransmite este sábado la Classic, la prueba reina de la Transgrancanaria

Televisión Canaria retransmite este sábado la Classic, la prueba reina de la Transgrancanaria

Muere un bebé y rescatan a 139 migrantes a la deriva frente a Senegal

Muere un bebé y rescatan a 139 migrantes a la deriva frente a Senegal

La magia del ahorro ilumina el Carnaval en Santa Lucía de Tirajana de la mano de Canaluz Vecindario

La magia del ahorro ilumina el Carnaval en Santa Lucía de Tirajana de la mano de Canaluz Vecindario

Robots humanoides que hacen parkour: el salto tecnológico que los acerca a la agilidad humana

Robots humanoides que hacen parkour: el salto tecnológico que los acerca a la agilidad humana

Fundación Satocan y ACUFADE abren TIBICENA en Las Ramblas Centro: tecnología y humanidad para evolucionar la atención a la dependencia

Fundación Satocan y ACUFADE abren TIBICENA en Las Ramblas Centro: tecnología y humanidad para evolucionar la atención a la dependencia
Tracking Pixel Contents