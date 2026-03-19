La forma en que caminas es un reflejo de cómo te sientes: señales emocionales en la marcha

Una nueva investigación proporciona evidencia directa de que los patrones de movimiento al caminar pueden ejercer de forma independiente una influencia causal en el reconocimiento de emociones: los observadores atribuyen categorías emocionales a las personas en función de la altura de los hombros o el movimiento de los brazos, por ejemplo.

Científicos liderados por Mina Wakabayashi, del Instituto Internacional de Investigación de Telecomunicaciones Avanzadas de Japón, describen en un estudio publicado en la revista Royal Society Open Science que no solo el rostro o la voz delatan cómo nos sentimos: también la forma de caminar, en concreto la amplitud y el ritmo del balanceo de brazos y piernas, son suficientes para que otras personas identifiquen emociones como la ira, la tristeza o el miedo.

Sincronía y amplitud de movimientos, las claves emocionales al caminar

Caminar parece un gesto automático, pero la forma de andar puede convertirse en un espejo de nuestras emociones. Según informa Phys.org, los investigadores exploraron si existe un patrón coordinado de movimiento capaz de señalar estados afectivos concretos.

En un primer experimento, el equipo pidió a un grupo de voluntarios que recordaran episodios personales asociados con ira, felicidad, miedo y tristeza, y que caminaran mientras evocaban esas memorias. A continuación, esas grabaciones se transformaron en vídeos de “puntos de luz”, con 17 puntos blancos que representaban las principales articulaciones del cuerpo. Cuando otros participantes los vieron, fueron capaces de reconocer las emociones más allá del azar.

Además, al descomponer matemáticamente la marcha con un análisis de elementos principales, los científicos hallaron que una sola variable, aquella asociada a la amplitud y sincronía del balanceo de brazos y piernas, concentraba gran parte de la señal emocional. En otras palabras, ese vaivén coordinado era el que más influía en el juicio de los observadores.

Movimientos al caminar para "leer" emociones

En una segunda prueba, el equipo tomó una marcha neutra y modificó artificialmente esa misma variable para simular patrones parecidos a la ira, la tristeza o el miedo. El resultado indicó que cuando el balanceo aumentaba, los participantes tendían a interpretar la caminata como indicador de ira o enojo, en tanto que cuando disminuía la asociaban con tristeza o temor. El estudio aporta de esta forma una evidencia causal sobre la relación entre movimiento y percepción emocional.

Referencia Identifying and manipulating gait patterns that influence emotion recognition. Mina Wakabayashi et al. Royal Society Open Science (2026). DOI:https://doi.org/10.1098/rsos.252055

Según indica The Independent, los autores del estudio creen que el movimiento de brazos y piernas ofrece pistas reconocibles para el observador: los cambios más amplios se asocian con ira, mientras que los más reducidos con tristeza.

Este tipo de análisis podría servir para diseñar animaciones más realistas en videojuegos o para entrenar robots capaces de reconocer y responder mejor a las emociones humanas, entre otras aplicaciones.