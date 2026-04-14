El salto de los robots humanoides hacia la "empatía artificial": cantan, hablan en varios idiomas y practican boxeo

Un robot humanoide del tamaño de un estudiante de primaria demostró habilidades para cantar y hablar con la gente en mandarín e inglés, mientras que otro practicó boxeo con destreza, en el marco de un evento realizado en el Centro de Convenciones y Exposiciones de Hong Kong.

Una demostración de nuevos robots humanoides volvió a empujar el límite hacia la interacción social robótica y su acercamiento a la emoción humana, durante una exhibición celebrada ayer en Hong Kong. En el evento, los modelos desarrollados por firmas chinas no solo caminaron y ejecutaron maniobras atléticas: también cantaron, respondieron preguntas en mandarín e inglés y hasta participaron en una demostración de boxeo frente al público.

El espectáculo, con más de 100 robots presentados en dos ferias paralelas, mostró cómo la industria asiática se pone a la cabeza de la carrera por crear máquinas capaces de convivir y empatizar con las personas, según informa AP y se reproduce en una publicación de Tech Xplore.

Robots humanoides que brindan satisfacción emocional

Entre los protagonistas destacó el X2 Ultra, de AGIBOT Innovation Technology. El robot interactuó con asistentes, enumeró gustos como hacer deporte, bailar, estudiar tecnología y escuchar música, y también identificó personas en su entorno con sorprendente soltura.

Para Calvin Chiu, director de operaciones de Novautek Autonomous Driving, agente de AGIBOT en Hong Kong, este tipo de capacidades puede servir para brindar “satisfacción emocional a los seres humanos y desempeñar funciones educativas con adultos mayores y niños", según declaró a AP.

La escena mencionada previamente no fue un caso aislado, sino una muestra de la velocidad con que China está desarrollando esta industria. Según datos oficiales, las autoridades chinas registraron en 2025 más de 140 fabricantes de robots humanoides y más de 330 modelos en el país.

La búsqueda de "empatía artificial"

Además, firmas chinas como AGIBOT, Unitree Robotics y UBTech se ubican entre los únicos proveedores de primera línea de robots humanoides a nivel global por volumen de envíos, con más de 1.000 unidades despachadas cada una el año pasado y más de 5.000 en el caso de AGIBOT y Unitree. En ese contexto, los robots dejan de ser solo una curiosidad de feria y pasan a convertirse en un indicador de escala industrial.

La exhibición también dejó ver una dimensión física cada vez más sofisticada. Algunas máquinas realizaron volteretas frontales, otras practicaron movimientos de combate y varias fueron presentadas para tareas de vigilancia, captura de sospechosos con redes o incluso pintura con arena.

Pero la tendencia más llamativa quizás sea la búsqueda de "empatía artificial": la próxima etapa de la robótica se orientará hacia cuerpos más parecidos a los humanos, con expresiones faciales y una interacción emocional más convincente. Esa lógica ya se observa en robots con rasgos femeninos y rostros sintéticos de líneas suaves: en Asia, algunos ya trabajan en museos y dependencias públicas guiando visitantes u orientando recorridos. ¿Cuál será el límite de esta interacción y búsqueda de conexión?