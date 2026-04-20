Científicos holandeses crean una consola de videojuegos que se carga mientras se juega

Los investigadores han desarrollado una consola portátil capaz de generar su propia energía durante cada sesión. El sistema integra paneles solares y un mecanismo manual que transforma el movimiento del jugador en electricidad, con el objetivo de abrir una nueva vía para los videojuegos sostenibles.

En la industria de los videojuegos, que genera una enorme cantidad de experiencias y desarrollos a nivel global, la autonomía de las baterías suele convertirse en una limitación. Ahora, un grupo de especialistas de la Universidad Tecnológica de Delft (TU Delft), en Países Bajos, ha presentado una propuesta que busca cambiar esa realidad: una consola portátil que puede generar energía mientras el usuario juega. El desarrollo combina paneles solares y una manivela lateral para alimentar el dispositivo, en un intento por integrar sostenibilidad y diseño interactivo.

Generación independiente de energía

La idea no se limita a extender la vida útil de la batería. Según un estudio presentado en la conferencia especializada CHI '26, la consola integra una pequeña batería de paneles solares alrededor de la pantalla y un mecanismo de giro colocado en el lado derecho del aparato.

Ese sistema convierte el movimiento rotatorio de la manivela en electricidad, mediante un motor de corriente continua. En otras palabras, el propio gesto de jugar pasa a formar parte de la fuente de energía del dispositivo, según detalla una nota de prensa.

El avance intenta además que la generación de energía no resulte un simple trámite técnico, sino una parte de la jugabilidad. Los investigadores probaron distintas configuraciones con títulos clásicos, como "DOOM" y "Tetris". En una de las versiones, la manivela solo servía para mantener el juego encendido, mientras que en otra su uso impactaba directamente en la acción. Por ejemplo, permitía disparar o ralentizar la caída de los bloques en el rompecabezas, según cada juego.

Oportunidades hacia el futuro

Para evaluar la recepción de la propuesta, el equipo trabajó con 60 jugadores. Los participantes reaccionaron con sorpresa ante la mecánica y valoraron el carácter novedoso de una consola sin baterías convencionales. También surgieron comentarios favorables sobre su potencial como una alternativa más sostenible y más alineada con los movimientos naturales del cuerpo.

Referencia Connecting Power and Play: Investigating Interactive Energy Harvesting in Battery-Free Gaming. James Scott Broadhead et al. CHI '26: Proceedings of the 2026 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems (2026). DOI:https://doi.org/10.1145/3772318.3790831

Sin embargo, los propios investigadores admiten que la ergonomía es un desafío, ya que algunos jugadores tuvieron dificultades para coordinar simultáneamente la carga a través de la manivela y la acción en pantalla.

A pesar de estos retos, el equipo ve posibilidades para explorar otras formas de generación de energía, como sistemas de presión sobre botones físicos o tirones a una cuerda integrada, y para diseñar nuevos juegos pensados desde el inicio para esta lógica híbrida entre entretenimiento y generación eléctrica.