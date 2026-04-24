Un conflicto nuclear en la frontera entre Ucrania y Rusia podría alterar el clima global durante años

Según un nuevo estudio, incluso un conflicto nuclear a pequeña escala en la frontera entre Ucrania y Rusia podría causar años de graves perturbaciones climáticas globales y lluvia radiactiva en gran parte del mundo.

Un episodio nuclear de alcance limitado en la frontera entre Ucrania y Rusia no quedaría confinado a esa zona en cuanto a sus consecuencias. Según una investigación de la Universidad de Exeter, en el Reino Unido, que se describe en un estudio publicada en la revista npj Clean Air, una detonación con incendios urbanos y humo suficiente para inyectar partículas de carbono negro en la estratosfera podría desencadenar años de perturbación climática, afectando a todo el hemisferio norte y dispersando material radiactivo a escala mundial.

El estudio modela un escenario hipotético de guerra regional y concluye que sus efectos irían mucho más allá de la zona de impacto: la simulación parte de una liberación de 5 teragramos de carbono negro (cinco millones de toneladas) en la estratosfera, una magnitud empleada en otros ensayos de “guerra nuclear limitada” para comparar resultados.

Rusia y Estados Unidos se volverían territorios "helados"

El hollín producido bloquearía parte de la radiación solar y alteraría el equilibrio térmico del planeta. El artículo científico estima que, durante el primer año, el hemisferio norte se enfriaría en torno a 1 °C en promedio, con caídas mucho más pronunciadas en algunas regiones: hasta 5 °C en Rusia y 4 °C en Estados Unidos. Al mismo tiempo, la radiación solar en superficie disminuiría y la lluvia se reduciría de forma importante en zonas agrícolas de latitudes medias, afectando a la producción, la economía y la alimentación.

Los investigadores concluyen que el impacto no sería breve, de acuerdo a una nota de prensa. La permanencia del carbono negro en la estratosfera prolongaría las anomalías climáticas durante aproximadamente seis años. En ese período, el calentamiento estratosférico modificaría la circulación atmosférica, alterando las corrientes subtropical y polar y desplazando hacia el sur la denominada Zona de Convergencia Intertropical, entre 2 y 6 grados.

Referencia Nuclear Conflict in Eastern Europe: Climate disruption and Radiological fallout. Ananth Ranjithkumar et al. npj Clean Air (2026). DOI:https://doi.org/10.1038/s44407-026-00064-7

Consecuencias hasta en el hemisferio sur

Ese cambio, según el estudio, retrasaría la recuperación climática y podría comprometer la estabilidad meteorológica de grandes regiones productoras de alimentos. Además, la dispersión de radionúclidos de larga vida arrastrados por las partículas de carbono negro supone otro grave problema: alrededor del 40 % de esos materiales acabaría depositándose en el hemisferio sur, transformando un conflicto regional en un problema global de salud pública, ambiente y seguridad alimentaria, junto a los inconvenientes políticos entre naciones y regiones que se desatarían.

En un momento en que las tensiones geopolíticas en Europa oriental siguen elevadas, a lo que se suma la crisis en Oriente Medio y el carácter claramente beligerante de la actual administración estadounidense, los científicos presentan su trabajo como una advertencia y, al mismo tiempo, como una base científica para reforzar políticas de reducción del riesgo nuclear. Antes de tomar decisiones impulsivas, los líderes deben tener en cuenta que Incluso un conflicto “pequeño” puede desencadenar una crisis planetaria de gran impacto.