Las plantas pueden sentir el sonido de la lluvia, según un nuevo estudio del MIT

Las plantas no solo responden al agua: también parecen reaccionar al sonido que produce la lluvia. Una nueva investigación sugiere que las semillas de arroz detectan las vibraciones de las gotas y germinan más rápido en determinadas condiciones.

En experimentos con semillas de arroz, un equipo científico del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), en Estados Unidos, descubrió que el sonido de las gotas de lluvia sacudía eficazmente a las semillas en un estado latente, estimulándolas a germinar a un ritmo más rápido en comparación con las semillas que no estaban expuestas a las mismas vibraciones sonoras. De esta manera, las plantas tendrían la capacidad de "oír" la lluvia, según las conclusiones del estudio publicado en la revista Scientific Reports.

El sonido de la lluvia estimula la germinación

La investigación se centró en semillas de arroz sumergidas en agua poco profunda, un entorno comparable al de charcos producidos tras una tormenta. Los científicos expusieron a unas 8.000 semillas a gotas de agua de distintos tamaños y alturas, buscando imitar lluvias ligeras, moderadas y fuertes. Al mismo tiempo, grupos de control eran mantenidos en condiciones idénticas, pero sin la exposición al sonido de las gotas.

Los resultados mostraron que las semillas sometidas al sonido del impacto de las gotas germinaron entre un 30 % y un 40 % más rápido que las no expuestas. Los científicos también documentaron incrementos variables según la intensidad acústica y la profundidad efectiva, con mejoras de dos dígitos en varias condiciones experimentales.

La clave son las vibraciones, detectadas a escasa profundidad

Otro punto clave es que observaron que las semillas más cercanas a la superficie respondían mejor que las ubicadas a mayor profundidad, un dato que apunta a una relación entre la detección del sonido y la ubicación óptima para brotar. ¿Cuál sería la explicación científica para este fenómeno?

Referencia Seeds accelerate germination at beneficial planting depths by sensing the sound of rain. Nicholas C. Makris and Cadine Navarro. Scientific Reports (2026). DOI:ttps://doi.org/10.1038/s41598-026-44444-1

Los investigadores se apoyan en una estructura celular llamada estatolito, vinculada a la percepción de la gravedad en las plantas. Según una nota de prensa, las vibraciones generadas por las gotas pueden mover esos estatolitos y activar señales biológicas que favorecen la germinación. En consecuencia, el ruido de la lluvia no sería percibido como un sonido humano, sino detectado como una vibración físicamente relevante para la planta.

El hallazgo también sugiere una ventaja evolutiva: si una semilla percibe el sonido de la lluvia, puede “interpretar” que se encuentra a una profundidad adecuada para absorber humedad, pero sin quedar enterrada demasiado hondo. Todo indica que el efecto es más probable en siembras poco profundas, de hasta unos 5 centímetros, y que podría extenderse a otras semillas con características similares.